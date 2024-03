Koncert w A2 we Wrocławiu odbędzie się w 13 lipca w ramach promocji drugiej płyty KK's Priest - "The Sinner Rides Again", która ukazała się pod koniec września 2023 r.

Ceny biletów: 280 zł (przedsprzedaż) / 310 zł (w dniu koncertu).

KK's Priest: Szczegóły koncertu w Polsce

Przed gwiazdą wieczoru zaprezentują się death/thrashmetalowy Dieth oraz polski Popiór.

Międzynarodowy skład Dieth tworzą basista David Ellefson (wieloletni muzyk Megadeth), szwedzki gitarzysta i wokalista Guilherme Miranda (eks-Entombed A.D.) oraz perkusista Michał Łysejko (eks-Decapitated). Grupa zadebiutowała w czerwcu 2023 roku za sprawą płyty "To Hell And Back".

Clip Dieth To Hell And Back

Z kolei Popiór to formacja, która powstała w 2022 roku po śmierci Romana Kostrzewskiego z inicjatywy muzyków występujących u jego boku w składzie grupy KAT & Roman Kostrzewski - Jacka Hiro (gitara) i Jacka Nowaka (perkusja), a skład zespołu uzupełnili wokalista Chris Hofler i basista Grzegorz Feliks. W październiku 2023 r. ukazał się debiutancki album grupy - "Pomarlisko", który zawiera osiem kompozycji w stylu, jaki fani znają z twórczości zespołu Kat & Roman Kostrzewski. Na występ we Wrocławiu Popiór już zapowiada przygotowanie specjalnego setu koncertowego.

Grupa KK's Priest działa od 2019 r. Formację powołał do życia K.K. Downing (do 2011 r. gitarzysta Judas Priest ), były wokalista Judas Priest Tim "Ripper" Owens (Amerykanin śpiewał w tej formacji w latach 1996-2003) oraz A.J. Mills (gitara), Tony Newton (bas) i Sean Elg (perkusja), który jeszcze przed nagraniem debiutanckiego albumu "Sermons of the Sinner" zastąpił kontuzjowanego Lesa Binksa, muzyka Judas Priest w latach 1977-1979.

Przypomnijmy, że K.K. Downing przy rozstaniu z legendą metalu podawał, że było przynajmniej 21 powodów odejścia, wymieniając m.in. brak współpracy z "elementami zespołu i menedżmentem". Po latach wystąpił z dawnymi kolegami podczas ceremonii wprowadzenia legendy metalu do Rock and Roll Hall of Fame w listopadzie 2022 r.



Utwory na drugą płytę wyprodukowane i napisane zostały przez Downinga, a zmiksowane i zmasterowane zostały przez Jacoba Hansena. Za oprawę graficzną odpowiadał Andy Pilkington.