Disturbed: Koncert w Polsce w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

20 czerwca 2019 r. w hali COS Torwar w Warszawie wystąpi amerykańska grupa Disturbed.

Disturbed w akcji /Jeff Schear /Getty Images

Grupa powstała w Chicago w 1995 roku. Wtedy do gitarzysty Dana Donegana, perkusisty Mike'a Wengrena i basisty Steve'a "Fuzz" Kmaka dołączył wokalista David Draiman, który zgłosił się po opublikowaniu przez zespół ogłoszenia.

Reklama

W 2003 roku miejsce Steve'a Kmaka zajmuje John Moyer - obecny basista Disturbed.

Kwartet ogłosił światową trasę promującą płytę "Evolution", w ramach której 29 czerwca 2019 r. zagrają w COS Torwar w Warszawie.

Poza premierowymi nagraniami nie zabraknie największych przebojów jak m.in. "Down With The Sickness", "Inside The Fire" czy "The Sound Of Silence" - nagrodzony statuetką Grammy cover hitu duetu Simon & Garfunkel z poprzedniej płyty "Immortalized" (2015).

Bilety dostępne będą w ogólnej sprzedaży od piątku, 23 listopada od 10:00 na LiveNation.pl. Przedsprzedaż City Handlowy ruszy w środę, 21 listopada o 10.00 i zakończy się w czwartek, 22 listopada o 17:00.