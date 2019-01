Die Antwoord na koncercie w Polsce. To ich ostatni występ w naszym kraju?

Popularna w Polsce grupa Die Antwoord wraca do Polski! Tym razem wystąpi 3 czerwca na warszawskim Torwarze. Wiele wskazuje na to, że będzie to ostatni koncert duetu w naszym kraju.

3 czerwca w hali widowiskowej Torwar w Warszawie wystąpi południowoafrykańska grupa Die Antwoord. Zespół ma wydać w tym roku nową – być może ostatnią w swojej karierze - płytę zatytułowaną "27". Bilety trafią do ogólnej sprzedaży w piątek 18 stycznia o godz. 10:00.

Najnowszy album grupy promuje utwór "2•GOLDEN DAWN•7". Jak zapowiadali w zeszłym roku artyści, na nowym albumie "27" pojawi się wielu gości z całego świata. Również wtedy podano informację, że wydawnictwo będzie ostatnim w historii pochodzącej z RPA grupy, która tworzy muzykę określaną jako "Zef" – brzmienie z pogranicza hip hopu, rave'u, electro i r'n'b.



Zespół Die Antwoord powstał w RPA w 2008 roku, założony przez Watkina Tudora Jonesa, znanego jako Ninja, oraz Anri du Toit, znaną jako Yolandi Visser. Grupa zadebiutowała w 2009 roku albumem "$O$". Formacja szybko zyskała popularność, a jej kolejne płyty przyniosły jej międzynarodową sławę. Duet charakteryzuje nie tylko egzotyczne pochodzenie jego członków, ale przede wszystkim nowoczesna muzyka i estetyka szoku, na której opierają swoją promocję. Ich teledyski na Youtube mają łącznie ponad 900 mln wyświetleń.