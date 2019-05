Dido: Koncert w Polsce w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Powracająca z nową płytą "Still On My Mind" brytyjska wokalistka Dido 16 listopada zaśpiewa w Sali Ziemi MTP w Poznaniu.

46-letnia Dido największą popularność zdobyła na przełomie XX i XXI wieku. Wokalistka zadebiutowała albumem "No Angel" z 1999 roku, na której znalazł się ponadczasowy hit "Thank You". Obszerny fragment piosenki znalazł się też w refrenie wielkiego przeboju Eminema "Stan" (posłuchaj w serwisie Teksciory.pl) z grudnia 2000 roku.

Płytę, która rozeszła się w nakładzie 21 milionów egzemplarzy, promowano także singlami "Here with Me" (piosenką promowano również serial "Roswell: w kręgu tajemnic") i "Hunter" (posłuchaj w serwisie Teksciory.pl).

W 2003 roku ukazał się drugi album Dido "Life For Rent", który zawierał takie przeboje "White Flag" i "Life For Rent". Płyta okazała się komercyjnym sukcesem - na całym świecie sprzedała się w nakładzie ponad 13 milionów kopii.



W USA krążek pokrył się podwójną platyną, a w Wielkiej Brytanii dziewięciokrotną. Co więcej "Life For Rent" utrzymywał się na szczycie brytyjskich bestsellerów przez 10 tygodni.

Utwór "Here With Me" znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "To właśnie miłość", a "I Eat Dinner" (duet z Rufusem Wainwrightem) wykorzystano w "Bridget Jones: W pogoni za rozumem". Wydany w 2010 roku singel "Everything to Lose" pojawił się w filmie "Seks w wielkim mieście 2".

Dwie kolejne płyty - "Safe Trip Home" (2008 r.) i "Girl Who Got Away" (2013 r.) - były jednak porażką wokalistki. Ich sprzedaż osiągnęła odpowiednio 285 i 125 tys. kopii.



Pod koniec 2010 roku ukazał się utwór Dido "If I Rise", nagrany wspólnie z A.R. Rahmanem, który był głównym singlem promującym ścieżkę dźwiękową do filmu "127 godzin". Nagranie uzyskało oscarową nominację w kategorii najlepsza piosenka oryginalna.

Brytyjka od 2013 roku nie wypuściła żadnej nowej muzyki. W międzyczasie zajęła się wychowaniem synka Stanleya. Ciszę w eterze (gwiazda nie udzielała się też w mediach społecznościowych) zakończyło wypuszczenie singla "Hurricanes", który był zapowiedzią nowego albumu "Still On My Mind".



Płyta została nagrana we współpracy z bratem wokalistki Rollo Armstrongiem, członkiem Faithless i cenionym producentem muzycznym. W jednym z wywiadów Dido przyznała, że chciała tworzyć płytę tylko z nim. Dodała też, że sporo partii wokalnych nagrała na swojej kanapie, a większość materiału powstało w jej domu.

W ramach promocji płyty, Dido wyrusza w pierwszą od 15 lat trasę koncertową.

Ponieważ Dido urodziła się w Boże Narodzenie, świętuje swe urodziny z przesunięciem półrocznym, w dniu 25 czerwca, za przykładem... misia Paddingtona.

Długoletnim nauczycielem muzyki Dido był polski skrzypek Krzysztof Śmietana.

