Diana Krall powraca do Polski na jeden koncert [DATA, MIEJSCE, BILETY]

28 czerwca w Tauron Arenie Kraków wystąpi jazzowa wokalistka i pianistka Diana Krall.

Diana Krall powraca do Polski /Rodin Eckenroth /Getty Images

Diana Krall zaprezentuje przekrojowy repertuar uwzględniający jej najważniejsze utwory i największe przeboje.



Bilety na jedyny koncert Diany Krall w Polsce trafią do sprzedaży o godzinie 10.00 w najbliższy poniedziałek 3 grudnia.

Kanadyjka pierwsze wielkie sukcesy odniosła w latach 90., a jej płyty regularnie pokrywały się wtedy złotem i platyną. Największą sławę przyniósł jej album "When I Look in Your Eyes" z 1999 roku, który aż 52 tygodnie spędził na szczycie jazzowego notowania Billboardu i przyniósł Dianie aż dwie nagrody Grammy.

Ostatnia jej płyta, nagrana z Tonym Bennettem, zatytułowana "Love Is Here To Stay" z piosenkami George'a i Iry Gershwinów, ukazała się w 2018 r. i zajęła pierwsze miejsce na liście Top Jazz Albums Billboardu.

W trakcie swoich tras koncertowych Diana Krall nie omijała Polski, a każdy jej koncert był niezwykle ciepło przyjmowany przez publiczność ceniącą sobie jej bogaty dorobek, z którym już w czerwcu odwiedzi Kraków.



Clip Diana Krall Don't Dream It's Over