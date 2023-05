Diana Krall na jednym koncercie w Polsce. Gdzie i kiedy zagra?

Kanadyjska artystka wielokrotnie występowała przed polską publicznością - ostatni koncert na Torwarze odbył się w październiku 2015 r. Później swoje największe przeboje wykonała w czerwcu 2019 r. w Tauron Arenie. Występ Diany Krall odbędzie się 9 maja 2023 w COS Torwar.

"Album 'This Dream of You' z 2020 roku pokazuje, że jej niezmienna formuła w dalszym ciągu działa jak perfekcyjnie naoliwiona maszyna. Nie tak prosto stale przeskakiwać zawieszane coraz wyżej poprzeczki, gdy trzeba wykrzesać z siebie maksimum emocji, ale kanadyjska artystka robi to z taką łatwością, że wszyscy jej zazdrościmy. Pozazdrościcie i wy, jak już doświadczycie tego na żywo" - czytamy w zapowiedzi koncertu w Warszawie.



Diana Krall - wokalistka i pianistka