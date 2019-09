​Devendra Banhart: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

22 stycznia 2020 r. w Palladium w Warszawie odbędzie się pierwszy klubowy koncert w Polsce Devendry Banharta.

Devendra Banhart powraca do Polski /Raphael Dias /Getty Images

Devendra Banhart wystąpi 22 stycznia 2020 r. w warszawskim Palladium w ramach promocji swojej nowej płyty "Ma", która ukaże się 13 września.

Clip Devendra Banhart Kantori Ongaku

Reklama

Bilety dostępne będą od piątku 6 września.



Devendra Banhart to artysta eklektyczny, którego muzyka jest trudna do sklasyfikowania. Jego melancholijne, mroczne ballady obok wesołych hippisowskich piosenek sprawiły, że Amerykanin jest uznawany za jednego z najoryginalniejszych artystów ostatnich dekad, który stworzył swój własny, magiczny styl.

Sztuka była obecna w życiu Devendry od najmłodszych lat. Banhart urodził się w Teksasie, ale całe dzieciństwo spędził w Caracas w Wenezueli. Jako nastolatek przeprowadził się do Kalifornii, gdzie następnie rozpoczął studia, podczas których eksperymentował z różnymi formami sztuki. Wtedy też na amatorskim sprzęcie zaczął nagrywać swoją muzykę, nie myśląc początkowo o jej wydaniu.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Devendra Banhart I Feel Just Like A Child

Po powrocie do Los Angeles regularnie zaczął grywać koncerty, mimo braku wydanego albumu. Stan rzeczy zmienił się w październiku 2002 roku, kiedy Michael Gira (Swans) zaprezentował światu jego pierwsze piosenki pod znakiem wytwórni Young God. Wypuszczone w 2002 roku "Oh Me Oh My..." w błyskawicznym tempie zostało okrzyknięte wielkim odkryciem, a Banhart zaczął być porównywany do legend songwritingu.

Po wydaniu debiutanckiego album "Rejoicing in the Hands", a w kilka miesięcy później "Nino Rojo", Banhart zyskał rozgłos i uznanie na całym świecie. Devendra wydał następnie pięć płyt, "Crpple Crow" (2005), "Smokey Rolls Down Thunder Canyon" (2007), "What Will We Be" (2009), "Mala" (2013) i "Ape in Pink Marble" (2016).