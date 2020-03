David Guetta gwiazdą Sunrise Festival 2020 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Jeden z najpopularniejszych producentów i DJ-ów na świecie - David Guetta - dołącza do składu Sunrise Festival 2020 w Kołobrzegu-Podczelu.

"Wyjątkowe sety, spektakularna oprawa i niezapomniany show - to wszystko już 25 lipca na Sunrise Festival" - zachęcają organizatorzy.

Nowi ogłoszeni wykonawcy to David Guetta i Marshmello.

"Od lat zdobywa szczyty najważniejszych list przebojów! Sprzedał 9 milionów płyt i ponad 30 milionów singli. Wyprodukował niezliczoną liczbę topowych utworów i remiksów, które do dziś zachwycają fanów. Współpracował z największymi gwiazdami muzyki popularnej, tworząc z nimi wyjątkowe kolaboracje" - tak zapowiadają występ Francuza.

Guetta we wrześniu 2018 r. wydał płytę "7", na której gościnnie pojawili się m.in. Sia, Bebe Rexha, Saweetie, Anne-Marie, Jess Glynne, G-Eazy i Stefflon Don.

