Wśród wykonawców Mystic Festival 2024 znaleźli się m.in. Bruce Dickinson, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold, Humanity's Last Breath, Biohazard, Leprous, High On Fire, Endseeker, Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Furia, Chelsea Wolfe, Ghostkid, Vio-lence, Body Count, Sodom, Crystal Lake, LIK, Enter Shikari, Dool, Cage Fight i Hanabie, Kreator, Fear Factory, 1000mods, Insomnium, Gutalax, Evil Invaders, DITZ, Ten56, Villagers Of Ioannina City, Textures, Dödsrit, Massive Wagons, Party Cannon, Gaupa, Skálmöld, Witching, Dvne, Vltimas, Manbryne, Sznur, owls woods graves, Embrional, HellFuck, Schizma, Zamilska, WAVS, Ampacity, Crowbar, Blasphemy, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs , Twin Temple, Wargasm, Scowl, Múr (Islandczycy i Nakkeknaekker.



Reklama

Headlinerami imprezy będą brytyjska grupa Bring Me The Horizon, Machine Head z USA (z polskim gitarzystą Wacławem "Voggiem" Kiełtyką, liderem Decapitated) oraz jedna z ikon thrash metalu - Megadeth.

Mystic Festival 2024 z nowymi ogłoszeniami. Kto zagra?

"To będą cztery bardzo intensywne noce i dnie, pełne snów na jawie i najgorszych koszmarów" - zapowiadają organizatorzy.

Podczas święta metalu zagrają także Zeal & Ardor, Kadavar, Bewitched, Until I Wake, MORK, Bob Vylan, The Shits, Five The Hierophant, My Diligence, Wyatt E., Slope, The Broken Horizon, The Last Decade, Wij, Trepaneringsritualen, Misguided i Totenmesse.

Poznaliśmy już szczegółowy podział na dni i sceny:



Instagram Post Rozwiń

Mystic Festival 2024 - ceny biletów

Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. To dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilet jednodniowy (wybrany dzień w terminie 6-8.06) - 349 zł

Bilet dwudniowy (6-7.06) - 549 zł

Bilet weekendowy (7-8.06) - 549 zł

Karnet czterodniowy - 799 zł

Karnet czterodniowy VIP - 1299 zł .