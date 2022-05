Impact Festival w latach 2017-2019 odbywał się w Tauron Arenie Kraków. W 2019 r. głównymi gwiazdami byli Tool, Alice In Chains i Black Rebel Motorcycle Club.

Po pięciu latach impreza w 2020 r. miała powrócić do Atlas Areny w Łodzi. Poprzednio w tym miejscu Impact odbył się w 2015 r., a na scenie zaprezentowali się wówczas m.in. Slipknot, Godsmack i Gojira.

Na 2020 r. ogłoszono występy pionierów nu metalu z grupy Korn, a także Bring Me The Horizon, Of Mice & Men, Skillet, Royal Republic i The Last Internationale.

Ostatecznie z powodu pandemii koronawirusa impreza została odwołana. Po przerwie ogłoszono, że Impact powróci w 2022 r. ponownie w Tauron Arenie Kraków.

6 lipca na scenie mieli zaprezentować się Five Finger Death Punch, dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society oraz Hollywood Undead.

Teraz organizatorzy przekazali informację, że 6 lipca Five Finger Death Punch i Hollywod Undead zagrają w hali COS Torwar w Warszawie.

"Bilety zakupione na IMPACT Festival 2022 zaplanowany na 6 lipca 2022 w TAURON Arenie Kraków można wymieniać na bilety na koncert w COS Torwar w Warszawie. Bileteria, za pośrednictwem której zakupiliście Państwo bilety, skontaktuje się z Wami" - czytamy.

W rozpisce europejskiej trasy Black Label Society nie występuje już Polska.



Five Finger Death Punch mają na swoim koncie ponad 7,6 miliarda streamów, 3 miliardy wyświetleń wideo i nadal biją rekordy na całym świecie. W latach 2018-2020 sprzedali ponad milion biletów na swoje koncerty. Zespół zajmuje drugie miejsce wśród wykonawców spod znaku hardrockowego grania pod względem sprzedaży i streamów, ustępując jedynie Metallice. Grupa ma na koncie 25 singli, które znalazły się w top 10 i 11 utworów z numerem jeden na listach przebojów w ciągu ostatnich kilku lat.

Poznaliśmy już tytułowy utwór z nadchodzącego albumu "AfterLife". Będzie to pierwszy materiał nagrany z gitarzystą Andym Jamesem, który oficjalnie w październiku 2020 r. zastąpił Jasona Hooka.