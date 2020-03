Cieszanów Rock Festiwal 2020 nie składa broni: Alestorm, Włochaty i Farben Lehre wśród gwiazd [DATA, MIEJSCE, BILETY]

"To lato jeszcze będzie nasze" - zapowiadają organizatorzy Cieszanów Rock Festival. Poznaliśmy kolejnych uczestników tegorocznej edycji.

11. edycja Cieszanów Rock Festival odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia w Cieszanowie (woj. podkarpackie).



"Zostańcie w domu i z optymizmem myślcie o nadchodzącym lecie" - nakłaniają swoich fanów organizatorzy Cieszanów Rock Festiwal i ogłaszają kolejne zespoły na ten rok.

Dotychczas ogłoszeni wykonawcy to Me And That Man (zespół Nergala z Behemoth), Batushka, Psy Wojny, Cela Nr 3, Mulk, Arek Jakubik Solo i The Freuders.

W kolejnym ogłoszeniu pojawili się Alestorm, Włochaty, Farben Lehre, The Analogs, Darmozjady i Pull The Wire.

Folkowo-metalowa grupa Alestorm ze Szkocji to pierwsza zagraniczna gwiazda imprezy. Zespół znany z ekscentrycznego pirackiego wizerunku szturmem zdobył koncertowe sceny i serca miłośników muzyki na całym świecie, a ich mashup "Magnetic telephone" z Lady Gagą, zrobił prawdziwą furorę w sieci.

29 maja tego roku ukaże się ich kolejny album o zagadkowym tytule "Curse of the Crystal Coconut".

W kolejnym ogłoszeniu CRF nie zabrakło również mocnych punkowych akcentów. Na festiwalu zagra rzadko koncertujący Włochaty, płocka załoga Farben Lehre, świętujące 25-lecie The Analogs, nowy projekt jednego z Braci Figo Fagot i puzonisty Kultu Jarka Ważnego - Darmozjady oraz rosnące w siłę Pull The Wire.



"Graliśmy na CRF dwukrotnie. Pierwszy raz pechowo, bowiem całemu naszemu koncertowi towarzyszyły rzęsiste opady, a w strugach deszczu jakoś grywa się niespecjalnie dobrze i trudno o dobry koncert. Druga i ostatnia - jak dotąd - nasza wizyta w Cieszanowie, to rok 2016 i wówczas wszystko już było w jak najlepszym porządku. Piękna pogoda, zawodowo wyposażona scena, my w dobrej - jak sądzę - formie oraz spragniona energetycznych dźwięków publika - czego chcieć więcej" - mówi Wojtek Wojda, lider Farben Lehre.

Cieszanów Rock Festiwal to także coroczny Przegląd Zespołów organizowany z myślą o promocji młodych kapel. Nabór do przeglądu trwa do 31 marca.