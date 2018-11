Chris de Burgh: Trzy koncerty w Polsce w 2019 r. [MIEJSCE, DATY, BILETY]

Znany z wielkiego przeboju "The Lady In Red" Chris de Burgh pod koniec listopada 2019 r. zagra na trzech koncertach w Polsce.

Dorobek irlandzkiego wokalisty Chrisa de Burgha 18 albumów studyjnych, 50 milionów sprzedanych płyt i ponad 2500 koncertów na całym świecie.

W ramach trasy "Into the Light & Moonfleet" powróci do Polski w 2019 r.

Koncerty odbędą się w następujących miastach:

24.11.2019 - Warszawa, Torwar

26.11.2019 - Kraków, ICE Kraków

27.11.2019 - Wrocław, Hala Stulecia.

Kariera muzyczna Chrisa de Burgha rozpoczęła się od czasów studiów w Dublinie - to tam powstały jego pierwsze kompozycje. W 1974 roku młody utalentowany artysta przekonał do siebie szefostwo A&M Records i podpisał pierwszy muzyczny kontrakt.

W 1975 roku ukazał się debiutancki album "Far Beyond These Castle Walls". W tym samym roku artysta wyruszył w pierwszą trasę koncertową. Przed końcem 1975 roku muzyk wypuścił również kolejny materiał "Spanish Train and Other Stories". Pochodząca z tej płyty piosenka "A Spaceman Came Travelling" stała się sporym przebojem.

Największy przebój "Lady In Red" pochodzi z wydanego w 1986 r. albumu "Into The Light". Singel stał się numerem 1 w aż 25 krajach, w tym także w Stanach Zjednoczonych i na Wyspach Brytyjskich.



Clip Chris De Burgh Lady In Red (live)