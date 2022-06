Wszystko zaczęło się na Zamku Grodziec w południowo-zachodniej Polsce w roku 1994. Niewielka grupa pasjonatów muzyki alternatywnej postanowiła stworzyć nowy festiwal na muzycznej mapie Europy. Po kilku miesiącach przygotowań około 300 osób obejrzało na maleńkiej scenie występ pięciu zespołów, które w tym czasie zaczynały dopiero swoją działalność.

Całość spodobała się tak bardzo zarówno publiczności, jak i organizatorom, że wydarzenie zorganizowano po raz kolejny w następnym roku. Potem przyszła edycja numer trzy, cztery i tak dalej. Aż do 2022.

Przez ponad trzy dziesięciolecia Castle Party nie tylko zmieniło miejsce (z zamku w Grodźcu imprezę przeniesiono do Bolkowa), ale przede wszystkim zyskało status ikony w świecie muzyki spod znaku rocka gotyckiego, gothic metalu, EBM, elektro i industrialu.

W tym roku Castle Party Festival odbędzie się w dniach 7 - 10 lipca, tradycyjnie już na terenie zamku w miejscowości Bolków, w województwie dolnośląskim. Fani będą mogli zobaczyć występy ponad 40 zespołów.

Jako gwiazdy główne zobaczymy trzy składy, będące legendami w swoich gatunkach: gothic metalowy Lacuna Coil, nowofalowy New Model Army oraz Nitzer Ebb, tytanów electronic body music.

Pełen line-up festiwalu:

NITZER EBB

LACUNA COIL

NEW MODEL ARMY

BLUTENGEL

ZERAPHINE

ME AND THAT MAN

PSYCLON NINE

HOCICO

DOOL

BOKKA

NOSFERATU



ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO

SEX GANG CHILDREN

XIII STOLETI

THE DEVIL'S TRADE

AESTHETIC PERFECTION

MIGUEL AND THE LIVING DEAD

DUSSELDORF

SCREAMING DEAD

OPOWIEŚĆ

JE T'AIME

MORD'A'STIGMATA

NEMUER

SHE PAST AWAY

ŁYSA GÓRA



TREHA SEKTORI

EGOIST

SWEET ERMENGARDE

KAELAN MIKLA

THE FRIGHT

ELECTRO FEAR

MISERIA ULTIMA

IN TWILIGHT’S EMBRACE

BEDLESS BONES

LADY EXTASY



BY THE SPIRITS

WORLD, INTERRUPTED

PROJEKT CHANEL

DOM ZŁY

BÖN

TARABAN

NARBO DACAL

Na festiwal zapraszają Bractwo Rycerskie Zamku Bolków, Muzeum Zamek Bolków, Castle Party Productions oraz magazyn muzyczny AlterNation. Bilety można nabyć na stronie wydarzenia.