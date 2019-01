Bryan Adams: Dwa koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCE, BILETY]

Nie jeden, ale dwa koncerty w czerwcu w Polsce da kanadyjski wokalista i gitarzysta Bryan Adams.

Bryan Adams powraca do Polski z dwoma koncertami /Gonzales Photo/Avalon / Reporter

Trasa Bryana Adamsa związana jest z promocją nowego albumu "Shine a Light", który ukaże się 1 marca.

Wideo Bryan Adams - Shine A Light (Official Audio)

Tytułowy singel to efekt współpracy Kanadyjczyka z Edem Sheeranem.

Z kolei w utworze "That's How Strong Our Love Is" wsparła go Jennifer Lopez.

Jak już informowaliśmy, 21 czerwca wokalista wystąpi w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie. Drugi koncert odbędzie się dzień później, 22 czerwca w Pergoli we Wrocławiu.

Bilety na te występy trafią do sprzedaży w poniedziałek 28 stycznia o godz. 10.



Bryan Adams to jeden z najpopularniejszych wykonawców ostatniego ćwierćwiecza. Dotąd sprzedał na świecie ponad 65 mln płyt, jeździł w trasy koncertowe po sześciu kontynentach oraz ma na koncie pierwsze miejsca na listach przebojów w ponad 40 krajach na świecie.

Do największych przebojów należą m.in. "Everything I Do I Do It For You" (wykorzystany w filmie "Robin Hood: Książę Złodziei"), "Heaven", "Summer of '69", "Have You Ever Really Loved a Woman?", "Please Forgive Me", "Run to You", "It's Only Love" (duet z Tiną Turner), "Somebody", "All for Love" (nagrany ze Stingiem i Rodem Stewartem do "Trzech muszkieterów") i "Cuts Like a Knife".

Artysta został odznaczony Orderem Kanady, wprowadzony został do Canadian Music Hall of Fame oraz posiada gwiazdę na Canadian Walk of Fame.

Clip Bryan Adams Summer Of '69

W ostatnim czasie Adams często odwiedza Polskę - będzie to jego siódma wizyta w naszym kraju w ostatnich ośmiu latach (Rybnik, czerwiec 2011 r., Poznań, lipiec 2012 r., Kraków, grudzień 2014 r.; Gdańsk/Sopot, marzec 2015 r.; Łódź, październik 2016 r.; Warszawa, maj 2018 r.), a w sumie dziewiąta (wcześniej zagrał w Katowicach w 1996 r. i na festiwalu w Sopocie w 2000 r.).