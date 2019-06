Bon Jovi: Co szykują polscy fani na koncert w Warszawie?

12 lipca na PGE Narodowym w Warszawie wystąpi grupa Bon Jovi. Na drugi polski koncert zespołu fani szykują specjalną akcję.

Jon Bon Jovi z kolegami z zespołu Bon Jovi w lipcu zagra w Warszawie / Sergei Bobylev/TASS /Getty Images

Dotychczas zespół Bon Jovi w Polsce wystąpił tylko raz - w czerwcu 2013 r. na PGE Arenie w Gdańsku.

Grupę tworzą Jon Bon Jovi (wokal), David Bryan (klawisze), Tico Torres (perkusja), Hugh McDonald (bas) i Phil X (gitara). Ten ostatni dołączył do grupy w 2013 r. w przededniu światowej trasy "Because We Can", kiedy to zastąpił współtwórcę przebojów Richiego Samborę.



Do największych przebojów Bon Jovi należą m.in. "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer", "Wanted Dead or Alive", "It's My Life" czy "Bed Of Roses". Grupa w ciągu ponad 30 lat na scenie sprzedała ponad 100 milionów płyt.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bon Jovi Have A Nice Day

Zakończona w ostatnich dniach 2013 r. trasa "Because We Can" okazała się kolejnym biznesowym sukcesem Jona Bon Jovi i jego kolegów, przynosząc prawie 260 mln dolarów.

W sierpniu 2015 r. do sprzedaży trafiła płyta "Burning Bridges" będąca pożegnaniem z wytwórnią Mercury. Zestaw zawierał wygrzebane z szuflady niedokończone kompozycje, jak i całkiem nowe utwory, a sam Jon Bon Jovi traktował album jako "płytę dla fanów" i dodatek do trasy koncertowej.

Regularny studyjny materiał - pierwszy w ponad 30-letniej karierze nagrany bez żadnego udziału Sambory - nosił tytuł "This House Is Not For Sale" i ukazał się jesienią 2016 r.

To właśnie ten materiał Amerykanie promować będą w Warszawie.

Polscy fani z okazji koncertu szykują specjalną akcję - autoryzowany fanklub Always planuje zorganizować oprawę z 10 tys. czerwonych kartek, które zostaną podświetlone telefonami podczas utworu "Wanted Dead Or Alive". W sieci rozpoczęli zrzutkę na ten cel - zebrano na razie ponad 600 zł z zaplanowanych 1500 zł.

Clip Bon Jovi Wanted Dead Or Alive