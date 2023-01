10 czerwca Billy Talent zagra w Klubie Progresja w Warszawie. Będzie to koncert przełożony z 14 czerwca 2022 r. (wejściówki z tej daty zachowują ważność).

Dodatkowo Kanadyjczycy wystąpią 14 czerwca w B17 w Poznaniu.

Billy Talent Fallen Leaves

Ogólna sprzedaż biletów ruszy 27 stycznia.

Choć zespół powstał w 1993 roku, debiutancki album pod szyldem Billy Talent wydali w 2003 roku.

Sprzedali prawie milion albumów w Kanadzie i trzy miliony na całym świecie. Ich cztery płyty: "Billy Talent", "Billy Talent II", "Billy Talent III" i "Dead Silence" otrzymały status platynowych. W 2016 roku wydali kolejny, piąty longplay "Afraid of Heights".

Rockowa grupa zdobyła siedem nagród Juno Awards, w tym trzy za "Afraid of Heights" w kategoriach: grupa roku, rockowy album roku oraz producent roku (dla Iana D'Sa, gitarzysty Billy Talent).

W styczniu 2022 r. kwartet wypuścił płytę "Crisis of Faith". Grupę tworzą mający polskie korzenie Benjamin Kowalewicz (wokal), Ian D'Sa (gitara, klawisze), Jonathan Gallant (bas) i Aaron Solowoniuk (perkusja). Ten ostatni od 2006 r. choruje na stwardnienie rozsiane - obecnie na trasie zastępuje go Loel Campbell.



Billy Talent End Of Me - feat. Rivers Cuomo

Billy Talent stawiany jest w jednym szeregu z takimi grupami jak My Chemical Romance czy Panic! At The Disco. Muzycznie formacja inspiruje się nagraniami m.in. The Clash, Rage Against the Machine i Jane's Addiction.