Billy Talent: Koncert w Polsce w 2020 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zespół Billy Talent ogłosił koncert w Polsce. Grupa pojawi się w naszym kraju w czerwcu 2020 roku.

Liderem zespołu jest Benjamin Kowalewicz, z pochodzenia Polak /Mark Horton /Getty Images

Koncert Kanadyjczyków zaplanowany jest na 8 czerwca 2020 roku w krakowskim klubie "Studio".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Billy Talent Fallen Leaves

Reklama

Oficjalna sprzedaż biletów ruszy w piątek, 6 grudnia. W przedsprzedaży wejściówki będzie można kupić już dwa dni wcześniej.

Choć zespół powstał w 1993 roku, debiutancki album pod szyldem Billy Talent wydali w 2003 roku.

Sprzedali prawie milion albumów w Kanadzie i trzy miliony na całym świecie. Ich cztery płyty: "Billy Talent", "Billy Talent II", "Billy Talent III" i "Dead Silence" otrzymały status platynowych. W 2016 roku wydali kolejny, piąty longplay "Afraid of Heights".

Rockowa grupa zdobyła siedem nagród Juno Awards, w tym trzy za ostatni album w kategoriach: grupa roku, rockowy album roku oraz producent roku (dla Iana D'Sa).

Billy Talent stawiany jest w jednym szeregu z takimi grupami jak My Chemical Romance czy Panic! At The Disco. Muzycznie formacja inspiruje się nagraniami m.in. The Clash, Rage Against the Machine i Jane's Addiction.