Backstreet Boys: Koncert w Warszawie. Szczegółowa rozpiska

Powracająca po latach grupa Backstreet Boys wystąpi w poniedziałek 24 czerwca na warszawskim Torwarze. Koncert słynnego boysbandu odbędzie się w ramach ich "DNA World Tour", która jest największą trasą Amerykanów od 18 lat.

Nick Carter (Backstreet Boys) był bożyszczem nastolatek - zdjęcie z 11 maja 2019 r. / Pedro Gomes/Redferns /Getty Images

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson i Brian Littrell swój imienny debiutancki album wydali w 1996 r. Płyta sprzedała się w ponad 10-milionowym nakładzie na całym świecie.



Po 14 miesiącach rezydowania i ustanawiania kolejnych rekordów w Las Vegas boysband 11 maja rozpoczął "DNA World Tour" - swoją największą trasę halową od 18 lat.

W ciągu 3 miesięcy zespół będzie występował w całej Europie i Ameryce Północnej. Polski koncert Backstreet Boys odbędzie się w hali COS Torwar w Warszawie w poniedziałek 24 czerwca.

Szczegółowa rozpiska koncertu w Warszawie:

18:00 - otwarcie drzwi

19:00 - Mic Lowry

20:00 - Backstreet Boys.



"Od kiedy ta grupa powstała 26 lat temu, podczas wszystkich wzlotów i upadków naszej kariery, musieliśmy się nauczyć, że nie chodzi o nas jako o jednostki, ale o to, co jest najlepsze dla grupy" - mówi Howie D.



"To właśnie kocham w tym albumie. Udało nam się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacją tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni" - dodaje Kevin Richardson.

"DNA" to dziesiąty studyjny album zespołu. Płyta zawiera utwory napisane przez takich autorów jak Lauv (Charli XCX), Andy Gammer, Stuart Crichton (DNCE) oraz Mike Sabbath (J Balvin). Płytę promowały single "Don't Go Breaking My Heart" i "Chances".

Zespół sprzedał do dzisiaj ponad 130 milionów płyt.

Backstreet Boys, choć nie są już chłopcami, wciąż wzbudzają entuzjazm fanek.

"Dla faceta to doskonała forma pochlebstwa. Wciąż nie do końca rozumiem, czemu wzbudzamy takie emocje, ale to dla nas prawdziwy zaszczyt" - mówił parę lat temu w jednym z wywiadów Howie Dorough.

W 2006 roku z boysbandu postanowił odejść Kevin Richardson, który powrócił w 2012 roku. Zespół w czteroosobowym składzie wydał album "Unbreakable" i "This is Us".

W 2011 we współpracy z boysbandem New Kids on the Block, utworzono grupę pod nazwą NKOTBSB. W ramach trasy "In A World Like This Tour" w 2014 roku, zespół wystąpił w Warszawie w Hali Torwar oraz w Gdańsku w Ergo Arena.

