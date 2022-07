Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego "Rock na Zamku" to dwudniowa impreza. 23 lipca odbędzie się przegląd zespołów rockowych, którego laureat wystąpi jako support przed Koncertem Finałowym.

Drugiego dnia zaplanowano Koncert Gwiazd, czyli Azyl P. i Przyjaciele. Razem z zespołem wystąpią Kasia Kowalska, Marek Piekarczyk, Tomasz Organek i Maciej Silski. Ten ostatni - zwycięzca czwartej edycji "Idola" w Polsacie (2005) - od 2016 r. współpracuje z Azylem. Koncert poprowadzi dziennikarz muzyczny Marek Wiernik.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland". Marek Piekarczyk: Osobowość jest najważniejsza INTERIA

Azyl P. - 40 lat na scenie

Powstała w 1982 r. w Szydłowcu grupa Azyl P. (nazwa nawiązywała do wyrażenia "azyl polityczny" i sytuacji w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego) szybko zdobyła popularność wśród fanów rocka. Zespół wziął udział w Ogólnopolskim Turnieju Młodych Talentów, którego pomysłodawcą i przewodniczącym jury był Franciszek Walicki, nazywany często ojcem polskiego bigbitu i rocka. To właśnie Walicki stał za sukcesami takich grup, jak Czerwono-Czarni, Niebiesko-Czarni czy Breakout. Andrzej Siewierski został liderem składu - komponował muzykę, pisał teksty oraz był jego wokalistą.

Azyl P. najpierw wygrał wojewódzki etap w Radomiu, a potem krajowe półfinały w Warszawie. W finale spośród 10 uczestników jury wybrało dwóch laureatów - grupy Azyl P. i Klaus Mittfoch z Lechem Janerką na czele zajęły dwa równorzędne drugie miejsca (pierwszego nie przyznano).

Nagrodą za zwycięstwo była sesja nagraniowa w studiu Tonpressu. Azyl P. nagrał dwa utwory: "Twoje życie" ( posłuchaj! ) i "Chyba umieram". Ten drugi bardzo szybko trafił na do radia, w ciągu krótkiego czasu uplasował się na listach przebojów. Po sukcesie "Chyba umieram" na emigrację wyjechał gitarzysta Leszek Żelichowski, a jego miejsce zajął Jacek "Perkoz" Perkowski.



Wideo Azyl P - Chyba Umieram

Grupa zaliczyła najważniejsze festiwale w kraju, od Rockowicka, Rock Areny po Jarocin 1984. Dorobek Azylu poszerzył się o kolejne przeboje: "Och Lila" ( posłuchaj! ), "Kara śmierci" ( sprawdź! ) i największy z nich - "Mała Maggie" ( posłuchaj! ).



Jak to w latach 80. często bywało, debiutem grupy była płyta koncertowa - "Live" (1985), która jednak ukazała się w niskim nakładzie. Studyjny album "Nalot" (1986 r.) zawierał dużo cięższy materiał połączony z tekstami utworów wyrażającymi brak wiary w lepszą przyszłość ("Nasz jedyny świat", "Praca i dom"). To wydawnictwo również nie doczekało się radiowego wsparcia, a krytycy zarzucili podobieństwo do twórczości Oddziału Zamkniętego.

Borykającego się z problemami zdrowotnymi perkusistę Marcina Grochowalskiego w 1986 r. zastąpił Jarosław Szlagowski, mający już na koncie grę w Oddziale Zamkniętym, Lady Pank i Maanamie, jednak grupa po raz pierwszy zawiesiła działalność.

Wideo Azyl P. - Mała Maggie

Po rozpadzie Azylu P. jedynie lider Andrzej Siewierski zajął się innym biznesem - prowadził m.in. restaurację, bar i hurtownię. Jego koledzy występowali za to z grupami Ira (Darek Grudzień), De Mono, Kobranocka i T.Love (Jacek Perkowski) czy Tadeuszem Nalepą, Fotoness, Oddziałem Zamkniętym i Lady Pank (Jarosław Szlagowski).

Nic nie wyszło z prób powrotu na muzyczną scenę w połowie lat 90. i dekadę później. Andrzej Siewierski chciał wydać płytę "Samotny żagiel", którą nagrywał w domowym studiu Darka Grudnia. Materiał nigdy nie dotarł jednak do producentów i potencjalnych wydawców.

"Andrzej bał się kolejnych porażek, upokorzeń, wymijających odpowiedzi albo tego, że w ogóle nie odpowiadano" - opowiadał basista Azylu.



Wideo Andrzej Siewierski (Azyl P) - Samotny Żagiel

28 grudnia 2007 r. wyszedł z domu swojego stryja i położył się na pobliskich torach kolejowych. Maszynista nadjeżdżającego pociągu dawał sygnały ostrzegawcze, ale nie zdążył zatrzymać maszyny. Muzyk zginął na miejscu.

Darek Grudzień w 2008 r. zorganizował koncert pamięci "Jest jeszcze na Ciebie czas", a w 2010 roku pierwszy Festiwal im. Andrzeja Siewierskiego "Rock na Zamku", który jest hołdem dla tragicznie zmarłego przyjaciela.

W kolejnych latach gościnnie na koncertach pamięci występowali m.in. Marek Piekarczyk (TSA), Krzysztof Jaryczewski (pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego), Muniek Staszczyk (T.Love), Ania Rusowicz, Titus (Acid Drinkers), Juan Carlos Cano (House Of Death), Ania Brachaczek (SIQ, BiFF).

Czytaj także:

Kasia Kowalska pokazała zdjęcie bez makijażu

Marek Piekarczyk w hołdzie dla Andrzeja Nowaka

Organek ostro przeciwko wojnie. "Putin idi na ch**"