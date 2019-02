Anthrax: Koncert w Polsce 2019 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W połowie czerwca na jedynym klubowym koncercie w naszym kraju wystąpi Anthrax, żywa legenda amerykańskiego thrash metalu.

Anthrax powraca do Polski /Tim Mosenfelder /Getty Images

Nowojorski kwintet zagra 12 czerwca we wrocławskim Centrum Koncertowym A2. Organizatorzy - Left Hand Sounds i Winiary Bookings - zapowiadają też udział gościa specjalnego.

Przypomnijmy, że Anthrax mogliśmy zobaczyć pod koniec 2018 roku w łódzkiej Atlas Arenie, gdzie u boku Slayera występowali w ramach pożegnalnej trasy Zabójcy z Huntington Park.



Ostatnią studyjną płytą Anthrax pozostaje wydana w 2016 roku "For All Kings". Pod koniec kwietnia 2018 grupa wypuściła koncertowy materiał CD / DVD "Kings Among Scotland".



Bilety na wrocławski koncert Anthrax dostępne są w cenach 110 zł (limitowana pula), 130 zł (przedsprzedaż) i 150 zł (w dniu imprezy).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anthrax: Te utwory na żywo brzmią świetnie TV Interia

Zobacz teledysk do klasycznego numeru "Caught In A Mosh" Anthrax z pomnikowego albumu "Among The Living" (1987 r.):