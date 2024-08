Choć w wieku zaledwie 12 lat stracił wzrok, nie przeszkodziło mu to w spełnieniu marzenia o byciu sławnym tenorem.

Fani zastanawiają się, kiedy najbliższy koncert Andrei Bocelliego w Polsce? W 2024 roku zobaczymy śpiewaka w naszym kraju aż dwa razy. Już 24 sierpnia Bocelli wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie . Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20:00. Po raz drugi tenor wróci do Polski 16 listopada - wtedy zagra koncert w krakowskiej Tauron Arenie .

To nie wszystko! Bocelli zapowiedział, że pojawi się w Polsce także w 2025 roku. Pierwszy występ zaplanowany jest na 25 stycznia, tym razem w Atlas Arenie w Łodzi. Później fani będą mogli posłuchać go jeszcze 6 czerwca na ENEA Stadion w Poznaniu i 8 czerwca na Tarczyński Arena we Wrocławiu.