Alter Bridge powraca do Polski: Zmiana miejsca koncertu w Warszawie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zaplanowany na 23 listopada w Hali Koło w Warszawie koncert rockowej grupy Alter Bridge został przeniesiony do Areny Ursynów.

Post-grunge'owy Alter Bridge tworzą muzycy znani wcześniej z grupy Creed (gitarzysta Marc Tremonti, perkusista Scott Philips i basista Brian Marshall) plus wokalista Myles Kennedy (aktualnie towarzyszący Slashowi).



18 października nakładem Napalm Records ukazała się nowa płyta zespołu, "Walk The Sky" i to właśnie w ramach trasy promującej ten album Alter Bridge zagra w Polsce. W roli gości specjalnych wystąpią dwa zespoły: Shinedown oraz The Raven Age.

Z powodów logistycznych koncert w Warszawie przeniesiony został z Hali Koło do hali Arena Ursynów. Wszystkie bilety, które zostały dotychczas zakupione zachowują swoją ważność. W sprzedaży została jeszcze mała pula biletów w cenie 240 zł.



Nowy album powstał na bazie kompletnych pomysłów na utwory, stworzonych przez Kennedy'ego i Tremontiego, a następnie utwory te szlifowane były przez cały zespół i w ten sposób narodził się "Walk The Sky". Różni się to od poprzedniej metody grupy (od drugiej płyty "Blackbird"), w której wokalista i gitarzysta nad swoimi indywidualnymi pomysłami i riffami pracowali z producentem Michaelem "Elvisem" Baskette, tworząc niektóre z najbardziej cenionych kompozycji zespołu.

W swojej twórczości Alter Bridge miesza ze sobą elementy różnych rodzajów rocka i metalu, ale nawet najcięższe kompozycje przyprawione są sporą dawką melodii.

"Zdecydowanie jesteśmy kapelą koncertową. Dla nas właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Nagrywamy płyty, by potem móc grać je na żywo dla ludzi" - podkreśla Myles Kennedy.

Oto szczegóły płyty "Walk The Sky":

