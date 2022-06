Twórczość grupy alt-J to mieszanka muzyki elektronicznej, brit popu i rocka. Jak podkreśla sam zespół - ich muzyki nie da się zaklasyfikować do jednego gatunku. Swoje charakterystyczne brzmienie zespół w dużej mierze zawdzięcza wokalowi Jo Newmana, który wsparty chórkami Gusa Unger-Hamiltona, daje słuchaczowi wrażenie głębi.



Po pandemicznej przerwie zespół ponownie wystąpi w Warszawie - tym razem 17 lipca zagra w hali Expo XXI.

- Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego mamy tu tylu sympatyków, ale jest to bardzo miłe - zdradził Gus Unger-Hamilton w rozmowie z Interią w 2015 r. podczas wizyta na Open'erze w Gdyni.



Formacja zaistniała w 2012 roku dzięki płycie "An Awesome Wave", która została wyróżniona prestiżową Mercury Prize.

Później wydali jeszcze dwa longplaye: nominowany do nagrody Grammy "This Is All Yours" (2014) i "Relaxer"(2017). Stworzyli także remiks album "Reduxer", na który w roli gości zaprosili m.in. takie gwiazdy jak Pusha T czy Danny Brown.

W lutym tego roku do sprzedaży trafił album "The Dream".

Obecnie zespół tworzą: Joe Newman (gitara, wokal), Gus Unger-Hamilton (klawiatura, wokal) i Thom Green (perkusja).