Accept: Koncert w Polsce w 2022 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W ramach promocji nowej płyty "Too Mean to Die" 2 lutego 2022 r. w klubie Progresja w Warszawie wystąpi grupa Accept. Heavymetalową legendę z Niemiec poprzedzać będą Phil Campbell and the Bastard Sons i Flotsam And Jetsam.

Accept w akcji: Mark Tornillo i Wolf Hoffmann /Gonzales Photo/Terje Dokken/PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Początki Accept sięgają jeszcze drugiej połowy lat 60. (wówczas grupa posługiwała się jeszcze nazwą Band X). Start profesjonalnej kariery to 1976 r., kiedy to Udo Dirkschneider (wokal), Wolf Hoffmann (gitara), Gerhard Wahl (gitara), Dieter Rubach (bas) i Frank Friedrich (perkusja) zostali zaproszeni na jeden z pierwszych rock'n'rollowych festiwali w Niemczech - Rock am Rhein. Rubacha szybko zastąpił Peter Baltes, który od tego czasu z przerwami do 2018 r. towarzyszył Hoffmannowi w Accept.

Od reaktywacji w 2009 r. za mikrofonem stoi Amerykanin Mark Tomillo. W 2015 r. do zespołu dołączyli gitarzysta Uwe Lulis i kolejny Amerykanin - perkusista Christopher Williams. Trzy lata później za Baltesa pojawił się Martin Motnik, a najkrótszym stażem może się pochwalić kolejny gitarzysta Philip Spouse (od 2019 r.). W ten sposób Accept stał się sekstetem.



Ten skład nagrał 16. studyjny album "Too Mean to Die", który do sprzedaży trafił 29 stycznia.

W ramach promocji tego materiału grupa wystąpi 2 lutego 2022 r. w Progresji w Warszawie.

Ceny biletów: 150 zł (przedsprzedaż), 170 zł (w dniu koncertu).

W roli gości specjalnych pojawią się Phil Campbell and the Bastard Sons (zespół dowodzony przez wieloletniego gitarzystę Motorhead) i Flotsam And Jetsam (zespół zaliczany do czołówki thrash metalu z Bay Area w USA).