Urodzony w Wielkiej Brytanii Glenn Hughes (nazywany "The Voice of Rock") fanom znany jest z występów w Trapeze i Deep Purple (lata 1973-76); współpracował też m.in. z gitarzystą Tonym Iommim z Black Sabbath (płyta "Seventh Star" nagrana pod szyldem Black Sabbath feat. Tony Iommi z 1986 r., oraz wydawnictwa "The 1996 DEP Sessions" i "Fused" już jako Iommi i Hughes). Od końca lat 70. równolegle prowadzi karierę solową.

Z Deep Purple Glenn Hughes nagrał klasyczne płyty "Burn" (1974), "Stormbringer" (1974) i "Come Taste The Band" (1975). Po odejściu wokalisty Iana Gillana i basisty Rogera Glovera do współpracy przyjęci zostali wówczas wokalista David Coverdale i właśnie Hughes. W 2016 r. wraz z Deep Purple został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Wideo “Burn” - Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live in CANADA 2019

Muzyk jest też członkiem działającej od 2009 r. supergrupy Black Country Communion, w skład której wchodzą także wirtuoz gitary Joe Bonamassa, perkusista Jason Bonham (syn legendarnego bębniarza Led Zeppelin Johna "Bonzo" Bonhama) i klawiszowiec Derek Sherinian (eks-Dream Theater).

Współtworzył także inną supergrupę - California Breed. W skład działającego w latach 2013-2015 tria weszli także wspomniany Jason Bonham i gitarzysta Andrew Watt, późniejszy producent i muzyk wspierający Ozzy'ego Osbourne'a i Eddiego Veddera z Pearl Jam.

W latach 2019-2023 Hughes występował w zespole The Dead Daisies, w którym lider, australijski gitarzysta David Lowy (poza sceną jest m.in. szefem politycznego think-tanku, dyrektorem medycznego instytutu i lotnikiem) zbiera legendy rocka znane z m.in. Guns N' Roses, The Rolling Stones, The Cult, INXS, Black Sabbath, Foreigner, Whitesnake, Dio, Journey, Mötley Crüe, Thin Lizzy, Whitesnake, Black Star Riders.

Glenn Hughes - dwa koncerty w Polsce w 2024 r.

To do czasów Deep Purple Glenn Hughes powraca na trasie koncertowej świętującej 50-lecie płyty "Burn". 72-letni muzyk będzie prezentował materiał z tego albumu w całości.

Dwa polskie koncerty odbędą się w Krakowie (Klub Studio, 25 kwietnia 2024 r.) i Warszawie (Progresja, 27 kwietnia 2024 r.).

Płytę "Burn" nagrał zespół Deep Purple w składzie: Ritchie Blackmore (gitara), David Coverdale (wokal), Glenn Hughes (bas, wokal), Ian Paice (perkusja) i Jon Lord (instrumenty klawiszowe).