Przypomnijmy, że w kwietniu na urodzinowym koncercie Dżemu ( posłuchaj! ) w Spodku w Katowicach doszło do oficjalnej zmiany warty za mikrofonem - po ponad 20 latach z funkcją wokalisty pożegnał się Maciej Balcar, a jego miejsce zajął Sebastian Riedel (lider Cree - posłuchaj! ).

W tym roku w lipcu mija 30 lat od śmierci jego ojca, Ryśka Riedla, niezapomnianego wokalisty Dżemu. Z tej okazji Bastek wiosną zagrał serię okolicznościowych koncertów pod hasłem "Wehikuł czasu" (to tytuł jednego z przebojów śląskiej formacji). Teraz wokalista zaprosił na kolejne wyjątkowe wydarzenie - 21 września w Spodku.

Sebastian Riedel uczci pamięć ojca. Wyjątkowy koncert

"Muzyka, którą współtworzył jednak jest wieczna i właśnie poprzez muzykę chciałbym Go wspomnieć. (...) W trakcie koncertu, przy specjalnie stworzonej scenografii, wyświetlone zostaną niepublikowane dotąd filmowe archiwalia (także ze "Spodka"), które sprawią, że On też będzie tego wieczoru z nami... Całość zapowie i poprowadzi Piotr Metz. Do zobaczenia w Spodku, nieprzypadkowym i szczególnym miejscu dla kilku pokoleń fanów" - napisał Sebastian Riedel.

Wokalista zagra akustyczny koncert z towarzyszeniem orkiestry AUKSO pod batutą Marka Mosia. W roli gości specjalnych pojawią się Anita Lipnicka, Maciej Maleńczuk, Adam Nowak (Raz Dwa Trzy) i Józef Skrzek (SBB). Specjalny blok poświęcony nieżyjącemu wokaliście zagra też zespół Dżem.