Swój diss na Tedego, Wujek Samo Zło zapowiadał jeszcze pod koniec zeszłego roku w wywiadzie z Oskarem Brzostowskim dla GlamRap.pl, mówiąc: "Tede tak mnie bardzo podgryza ostatnimi czasy. Nagram dwie szesnastki i zobaczymy co będzie dalej".

Komentarze po opublikowanym materiałem jasno sugerują, że utwór nie spodobał się publiczności: "Wujo szybciej trafi szóstkę w Totka niż w bit", "Jak się tego w ogóle nie odpali to nawet spoko", "Chłop na scenie od lat, a nawija jak by wczoraj zaczął rapować" czy "Nigdy nie był wybitny ten wujek, ale to już jest żenada totalna".