W 2023 roku, muzyk wspomniał o pracy z legendarnym producentem Dr. Dre. Raper wrzucił na Instagrama post zapowiadający nową muzykę, który jednak szybko został usunięty. Zrobił to, ponieważ Eminem skontaktował się z nim i przekazał informację, że Dre ma dla niego nowe bity: "Jak tylko to powiedziałem, otrzymałem wiadomość od Ema, że już rozmawiał z Dre. Powiedział, że Dre ma dla mnie coś niesamowitego do odsłuchania. To mój proces: najpierw tworzę coś, co uda mi się wymyślić, najlepszą muzykę, jaką mogę zdobyć. A kiedy czuję, że to naprawdę dobre, przynoszę to do Dre, aby wywrzeć na nim presję, żeby zaproponował mi coś. Bo on zawsze coś ma... Zawsze coś dla mnie przygotuje".