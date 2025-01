DJ Unk zmarł w wieku 43 lat. Wdowa potwierdziła przyczynę śmierci muzyka

Anthony Leonard Platt znany szerzej jako DJ Unk był znaną postacią na amerykańskiej scenie hip-hopowej w latach 2000. Jego debiutancki singiel " Walk It Out " wydany w sierpniu 2006 roku poprzedzał album studyjny " Beat'n Down Yo Block! ", który trafił na 21. miejsce listy Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. Wspomniany singiel wzbił się aż na 10. miejsce listy Billboard Hot 100 i 2. w Hot Rap Songs i Hot R&B/Hip-Hop.

26 stycznia żona zmarłego muzyka w komentarzu dla TMZ potwierdziła, że zmarł on we śnie po zatrzymaniu akcji serca. Zdementowała również plotki sugerujące, że przyczynić do tego mogły się używki i wyjaśniła, że raper nie miał problemów z nielegalnymi substancjami.

W 2023 podczas rozdania BET Awards DJ Unk wyraził swoją wdzięczność dla André 3000 za dogranie się do remixu "Walk It Out": "Nadal nie mogę w to uwierzyć. Nigdy nie marzyłem, że dostanie się na taki album, bo jest tak potężny, jeśli chodzi o hip-hop, muzykę i wszystko, więc to błogosławieństwo. To było spełnienie marzeń. To było jak nagranie piosenki z Michaelem Jacksonem".