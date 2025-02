W polskich preselekcjach do Eurowizji 2016 rywalizowała dziewiątka wykonawców: Edyta Górniak ("Grateful"), NataliaSzroeder ("Lustra"), Taraka ("In The Rain"), Aleksandra Gintrowska ("Missing"), Michał Szpak ("Color of Your Life"), Kasia Moś ("Addiction"), Dorota Osińska ("Universal") oraz Napoli ("My Universe").