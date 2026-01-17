14 stycznia Telewizja Polska ogłosiła wyczekiwaną listę finalistów, którzy powalczą ze sobą o wyjazd na Eurowizję 2026. Stacja zrezygnowała z tradycyjnej konferencji prasowej i ogłosiła nazwiska artystów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Początkowo zapowiadano, że w ostatecznym etapie preselekcji weźmie udział dziesięć osób. Jury finalnie zdecydowało się jednak na wybór ośmiu wykonawców.

Oto pełna lista finalistów:

O tym, kto zostanie reprezentantem Polski w tegorocznym konkursie zadecydują widzowie. To oni, za pośrednictwem głosowania SMS-owego, wybiorą faworyta. Początkowo TVP zapowiadała, że głosowanie będzie miało miejsce w trakcie koncertu na żywo, podczas którego każdy z pretendentów miał zaśpiewać swój eurowizyjny hit. Teraz stacja przekazała, że występy artystów zostaną wcześniej nagrane w studiu i wyemitowane z opóźnieniem - 7 marca.

Kim jest Jeremi Sikorski? Został jednym z finalistów preselekcji do Eurowizji 2026

Wśród finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2026 znalazł się Jeremi Sikorski. To 26-letni artysta, którego nazwisko od lat przewija się w polskim show-biznesie. Już od najmłodszych lat rozwijał swoją muzyczną pasję - w szczególności dzięki wychowaniu w artystycznej rodzinie. Jego ojciec, Michał Sikorski, jest bowiem zawodowym skrzypkiem i artystą kabaretowym, znanym z formacji Grupa Mocarta. Jeremi odziedziczył więc talent w genach, podobnie jak jego młodszy brat - Artur - który także od wielu lat rozwija wokalną karierę.

Kariera Jeremiego Sikorskiego wystartowała, gdy był jeszcze nastolatkiem. Pamiętacie projekt Young Stars?

Jeremi zasłynął na polskim rynku jeszcze jako nastolatek. W 2013 r. podpisał kontrakt wydawniczy z wytwórnią My Music, dzięki któremu już w kolejnym roku wydał debiutancki singiel "Bez niej nie byłoby nas". W 2015 r. oddał w ręce fanów pełnowymiarowy krążek - "Otwóz się na świat". Jeden z singli znajdujących się na płycie - "Chodź" - zyskał status złotej płyty.

W tamtym czasie Jeremi Sikorski był także jedną z gwiazd projektu Young Stars, który bił rekordy popularności wśród młodzieży. Inicjatywa skupiała młodych twórców, influencerów i artystów, którzy m.in. nagrywali wspólne piosenki, grali koncerty i prowadzili warsztaty na specjalnych, twórczych obozach dla fanów - Young Stars Camp. U boku Jeremiego w projekcie brali udział także wokaliści, tacy jak: Sylwia Lipka, Sylwia Przybysz, Dawid Kwiatkowski czy Agata Dziarmagowska, znana dziś jako Dziarma. To z tamtego okresu pochodzi słynny hit "Spełniaj marzenia", w którym Sikorski również miał swój udział.

Artur i Jeremi Sikorscy od lat rozwijają swoje kariery muzyczne Justyna Rojek East News

Jeremi Sikorski od lat tworzy kompozycje dla innych gwiazd polskiej sceny

Pomimo sukcesów w początkowej karierze, w pewnym momencie Jeremi Sikorski usunął się w cień i przestał rozwijać jako solista. Zaczął natomiast pisać utwory dla innych artystów. Obecnie ma na swoim koncie współprace m.in. z Viki Gabor czy Roxie Węgiel, współtworzył singiel "Szukam nas" Marty Gałuszewskiej oraz album "Warstwy" Mariny Łuczenko. Jednym z jego najnowszych dzieł jest także płyta "Światłocienie" Julii Wieniawy, przy której odpowiadał za brzmienie.

W swojej karierze artysta miał także okazję wystąpić w telewizyjnym show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W 2021 r. zdecydował się na odważny krok i usunął całą swoją dotychczasową twórczość ze wszystkich serwisów streamingowych. Oddzielił dawny etap swojej kariery grubą kreską i zaczął tworzyć bardziej osobiste oraz dojrzałe kompozycje. Tak powstał singiel "Pozwól mi".

Jeremi Sikorski marzy o występie na Eurowizji. Zgłosił do preselekcji aż dwie piosenki!

Najświeższym wydawnictwem w karierze Jeremiego jest singiel "Wracam", wypuszczony pod koniec 2025 r. Piosenka odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych i odniosła spory sukces. Okazuje się, że 26-latek właśnie z tą kompozycją pierwotnie chciał zgłosić się do preselekcji Eurowizji 2026. Dzień przed zamknięciem możliwości nadsyłania zgłoszeń napisał jednak inny utwór, któremu również postanowił dać szansę.

"W ostatnim dniu, w którym można było zgłaszać utwory powstał utwór 'Cienie przeszłości'" - wyjawił niedawno w RMF FM, informując jednocześnie, że to jury zadecydowało, która z jego dwóch propozycji lepiej odnajdzie się na Eurowizji.

"Moim marzeniem zawsze było to, żeby wystąpić na Eurowizji i reprezentować nasz kraj" - przyznał we wspomnianym wywiadzie radiowym Jeremi. Szczegóły konkursowego hitu owiane są tajemnicą, lecz fani mogą oczekiwać premiery już wkrótce. Tytuł sugeruje natomiast, że będzie to utwór emocjonalny, z głębokim przekazem i osobistą historią.

