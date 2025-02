Afera po wycieku fragmentu występu Steczkowskiej. Fani wściekli

13 lutego do mediów społecznościowych trafiły urywki prób wszystkich kandydatów do Eurowizji 2025 . Najwięcej emocji wzbudził fragment Justyny Steczkowskiej z piosenką " Gaja ". Wokalistka od miesięcy typowana jest na faworytkę.

Na zamieszczonym przez Telewizję Polską fragmencie widzimy Steczkowską, która obraca się wokół własnej osi, wyciągając wysokie dźwięki. Można wywnioskować, że to ryzykowny element, o którym wokalistka mówiła wcześniej w wywiadach. Urywek występu podzielił internautów.

Część z komentujących zarzuca stacji, że celowo udostępniła mało korzystny fragment show. Inni z kolei mają wątpliwości co do samej formy Justyny Steczkowskiej i tego, że tydzień przed preselekcjami zdecydowała się polecieć na... wakacje (wokalistka wybrała się na rodzinny wyjazd do Włoch na narty). Oto kilka z komentarzy na Instagramie i Facebooku: