Jedną z gwiazd warszawskiej imprezy będzie też zespół Piękni i Młodzi, na czele z Magdaleną Narożną. "Publiczność pokochała ich za porywające do tańca utwory o prostym przekazie i przyjemnej nucie melodyjnej. Wokalistka o wyjątkowym, charakterystycznym głosie, którym początkowo oczarowywała gości na weselach i przyjęciach okolicznościowych, uwielbiała występy na scenie już od najmłodszych lat. Miłość artystki do muzyki zaprowadziła ją, i tym samym zespół, na scenę widowiska muzycznego 'Must Be The Music', gdzie w 2014 roku dotarli aż do finału, co dało im przepustkę do licznych występów telewizyjnych i otworzyło drzwi do spektakularnej kariery" - czytamy o zespole.