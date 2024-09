Letni sezon koncertowy powoli się kończy, lecz nie dla wszystkich artystów oznacza to czas na odpoczynek. Choć wakacyjne kalendarze muzyków pękają w szwach, to wielu z nich nie może narzekać na brak obowiązków także w sezonie jesiennym. Skolim , nazywany polskim "królem latino", przez cały lipiec oraz sierpień odwiedzał różne zakątki naszego kraju, gdzie grał na większych oraz mniejszych scenach. Teraz ujawnił, jak wygląda jego harmonogram koncertowy na wrzesień.

Skolim należy do grona artystów, którzy w kwestii koncertowania zdecydowanie nie próżnują. Jest wielu muzyków, którzy nie stawiają na ilość, a raczej na wielkość - dają mniej występów na trasie, organizując je na największych stadionach w Polsce. Należą do nich m.in. Dawid Podsiadło czy sanah, którzy nie mogą narzekać na brak popularności. Niektórzy artyści natomiast mają kalendarze wypchane po brzegi i starają się dotrzeć do każdej, nawet najmniejszej miejscowości w Polsce. Do tego grona należy Skolim, któremu zdarza się występować nawet kilka razy w jednym dniu.