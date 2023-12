Chociaż #Rickroll powstał jeszcze przez TikTokiem w 2008 roku, jako mem i zdominował ówczesny internet, to szybko odnalazł swoje miejsce w serwisie społecznościowym, przynosząc sporą popularność Rickowi Astleyowi. Ponad siedemdziesiąt milionów filmów wykorzystuje obecnie ten hasztag i piosenkę "Never Gonna Give You Up". Podobna sytuacja miała miejsce w 2019 roku, kiedy stary przebój Limahla "Never Ending Story" pojawił się w kluczowej scenie kończącej trzeci sezon serialu "Stranger Things". Na TikToku nagranie zaczęło funkcjonować jako viral pod hasztagiem #NeverEndingChallenge, głównie za prawą filmiku nakręconego przez aktorkę serialu Millie Bobby Brown. Kolejne gwiazdy od Jimmy'ego Fallona i Stephena Colberta po oryginalną aktorkę z filmu "The NeverEnding Story" Tami Stronach, opublikowały swoje filmy, tańcząc i odtwarzając serialowy duet wykonywany przez Dustina i jego dziewczynę Suzie.

To samo wydarzyło się w tym roku. Zapomniana piosenka The King Khan & BBQ Show z 2004 roku - "Love You So" - niespodziewanie zaczęła żyć nowym życiem w popularnym serwisie i w efekcie zajęła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów TikTok. Nagranie kanadyjskiej formacji cieszyło się większą popularnością w 2023 roku niż w chwili jego wydania. Utwór wykorzystano w kilku milionach filmików zamieszczonych w serwisie.

Polskie piosenki z TikToka 2023

Memy, miksy, przyśpieszone wersje to domena muzycznej zawartości TikToka. Jednak społeczność tego serwisu potrafi docenić ogromny talent, dzięki czemu niekwestionowanym polskim królem TikToka w 2023 roku został Marcin Patrzałek. Ten niezwykle uzdolniony, młody gitarzysta, zachwyca wszystkich swoją niezwykłą techniką gry na tym instrumencie. Muzyk wygrał program "Must Be the Music. Tylko muzyka" w 2015 roku i był półfinalistą "America's Got Talent" cztery lata później. Jego filmy cieszą się ogromną popularnością w serwisie, a jeden z nich "When a guitarist joins an opera…" obejrzano ponad pięćdziesiąt milionów razy.

Popularne piosenki z TikToka 2023

Ważnym trendem na TikToku w 2023 roku były przyśpieszone remiksy piosenek, które nagle stawały się niezwykle popularnym elementem używanym przez twórców, jako podkład do kreowania swoich filmików. Wytwórnie płytowe od razu zauważyły nowe zjawisko, jako kolejny element strategii marketingowej, co więcej okazało się, że przyśpieszone wersje mogą tchnąć nowe życie w stare przeboje, albo pomóc w ich karierze na listach przebojów, zwiększając fizyczną sprzedaż. Po tym, jak stworzony przez fanów przyspieszony remiks piosenki SZA "Kill Bill" został wykorzystany w ponad milionie filmów na TikToku, artystka opublikowała oficjalną przyspieszoną wersję swojego hitu na platformach streamingowych, co pomogło mu ostatecznie znaleźć się na szczycie listy w Ameryce, Wielkiej Brytanii i wielu europejskich krajach.



Piosenki z TikToka 2023 - TOP10

To zestawienie dziesięciu najpopularniejszych utworów, które zdominowały TikToka w 2023 roku na całym świecie.



10. Jain - "Makeba"



Ten sukces jest jednym z przykładów, o których już pisaliśmy, jak zainteresowanie społeczności TikToka ożywia na nowo stare przeboje. Nagranie francuskiej piosenkarki ukazało się w 2015 roku, na jej debiutanckim albumie "Zanaka". W czerwcu pojawiło się w serwisie, jako podkład do różnego rodzaju produkcji. "Makeba" była doskonałym tłem, do wszelkich czynności, takich jak gotowanie, spacer z psem, test nowego telefonu, make-up, unboxing czy charakterystyczny taniec. "Makeba, Makeba, jaka piękna. Makeba sprawia, że moje ciało dla ciebie tańczy" - słyszymy w wiralowym refrenie, ale mało kto wie, że nagranie jest hołdem dla urodzonej w RPA piosenkarki Miriam Makeba, która poza tworzeniem muzyki, niestrudzenie walczyła przez lata z apartheidem i była znana jako Mama Africa. Dzięki sukcesowi na TikToku przebój zyskał na popularności i został wykorzystany w kilku reklamach.



Clip Jain Makeba

9. KAROL G & Shakira - "TQG"



Chociaż magazyn "Rolling Stone" stwierdził, że długo oczekiwany powrót kolumbijskiej ikony, jaką jest Shakira, jest rozczarowujący, innego zdania była społeczność TikToka. Nagranie zostało odebrane przez słuchaczy jako piosenka zemsty. Nic dziwnego - obie piosenkarki były właśnie świeżo upieczonymi singielkami, a sam tytuł to akronim hiszpańskiego "Te Quedó Grande", co można tłumaczyć jako "Za duże dla ciebie" lub "Poza twoim zasięgiem". Gwiazdy śpiewają o tym, by nie popełniać tych samych błędów w związkach, a rozstanie z nieodpowiednim partnerem, tylko dodało im wiary w siebie i sprawiło, że są silniejsze.



Clip Karol G TQG - & Shakira

8. Thuy - "Girls Like Me Don't Cry (speed up)"



Strzyżenie włosów, klejenie zepsutej lampy, usuwanie kolczyków czy pocałunkowy prank to dobre miejsce dla przyśpieszonej wersji przeboju wietnamskiej piosenkarki Thuy. Nagranie wydane jeszcze w październiku 2022 roku stało się ogromnym hitem w rodzinnym kraju artystki. Niespodziewanie latem tego roku okazało się jedną z najczęściej dodawanych piosenek na TikToku, co spowodowało wzrost zainteresowania pozostałą twórczością Thuy.



Clip thuy girls like me don't cry

7. Myke Towers - "LALA"



Dzięki sukcesowi swojej piosenki na TikToku portorykański raper podbił amerykańską listę przebojów i większość serwisów streamingowych. Nagranie, które pochodziło z jego trzeciego albumu studyjnego "La Vida Es Una" stało się podkładem do niezliczonej ilości filmików z charakterystycznym układem choreograficznym.



Clip Myke Towers Lala

6. Yng Lvcas & Peso Pluma - "La Bebe (Remix)"



TikTok sprawił, że świat dowiedział się o młodym meksykańskim raperze występującym pod pseudonimem Yng Lvcas. Nagranie pochodzi z jego drugiego mixtape'u "LPM", który został wydany pod koniec 2021 roku. W wyniku popularności, jaką utwór cieszył się serwisie społecznościowym, zadebiutował na 77. miejscu listy Billboard Hot 100.



Clip Yng Lvcas La Bebe (Remix) - & Peso Pluma

5. FLI:P - "Eyes on You"



Fenomen T-popu przebił się za sprawą popularności tego nagrania, który jest drugim singlem tajlandzkiego trio. Jego nagrania ukazują się pod szyldem wytwórni NO1R. Utwór cieszył się ogromnym uznaniem, dzięki tanecznemu wyzwaniu, jakie pojawiło się w tym roku na TikToku.



Wideo มองนานๆ - Vitamin A | Covered by FLI:P [Special Video]

4. Doechii - "What It Is (Solo Version)"



Singel amerykańskiej raperki ukazał się w marcu 2023. W nagraniu wziął udział popularny muzyk Kodak Black. Jednak to wersja solo zawojowała filmy na TikToku, przynosząc młodej artystce pierwszy w karierze sukces na listach przebojów. Nagranie dotarło do 29. miejsca zestawienia Billboard 100.



Clip Doechii What It Is (Block Boy) - ft. Kodak Black

3. Justine Skye - "Collide (more sped up)"



Ponad 13 milionów filmów na TikToku skorzystało z przyśpieszonej wersji piosenki amerykańskiej artystki Justine Skye. "Collide", w którym pierwotnie pojawia się popularny raper Tyga, ukazało się w 2014 roku. Wzrost zainteresowania nagraniem sprawił, że piosenka powróciła na listy przebojów i do wielu stacji radiowych na całym świecie, stając się niekwestionowanym hitem po dziewięciu latach od premiery.



Clip Justine Skye Collide - ft Tyga

2. Mae Stephens - "If We Ever Broke Up"



Zgodnie z tytułem piosenka stała się hymnem złamanych serc na TikToku w 2023 roku. Ponad piętnaście milionów filmów ukazuje specjalną choreografię, wymyśloną do refrenu nagrania. Początkowo utwór brytyjskiej piosenkarki został wyśmiany na jednym z kont w serwisie, co paradoksalnie przyczyniło się do wzrostu jego popularności. "If We Ever Broke Up" dzięki temu doskonale radziło sobie na listach przebojów, przynosząc młodej artystce niespodziewaną popularność na całym świecie.



Clip Mae Stephens If We Ever Broke Up

1. Fifty Fifty - "Cupid (Twin Version)"



Miejsce pierwsze na tiktokowym podium należy do koreańskiej grupy Fifty Fifty. Do piosenki stworzono ponad dwadzieścia milionów kreacji w serwisie, sprawiając, że nagranie dotarło praktycznie do każdego miejsca na ziemi. Utwór został wydany na początku lutego na albumie "The Beginning: Cupid" w trzech wersjach: koreańskiej, angielskiej i instrumentalnej. To właśnie ta druga, oznaczona jako "Twin Version" przyniosła grupie globalną popularność, za sprawą przyśpieszonego remiksu.