Aby sporządzić zestawienie najchętniej odtwarzanych letnich przebojów, Spotify od 29 maja do 14 sierpnia gromadziło dane, które pozwoliły platformie wskazać letni przebój, który podbił serca melomanów. Na szczycie listy, z 367 milionami odtworzeń tego lata, uplasował się przebój "Ella Baila Sola" z repertuaru Eslabo Armado i Peso Plumy. Jak podkreślił w rozmowie z "Variety" Antonio Vazquez, szef działu US Latin w Spotify, sukces tej piosenki pokazuje, że popularność muzyki meksykańskiej nie jest jedynie przejściowym trendem.

"Muzyka meksykańska to bogaty zbiór kulturowy, który dotyka tradycji, emocji, ale i nowoczesności, dzięki czemu jest przystępny i ekscytujący zarówno dla słuchaczy muzyki latynoskiej, jak i tych niemówiących po hiszpańsku. Silny urok tej piosenki odzwierciedla siłę muzyki meksykańskiej" - podkreślił Vazquez.

Oto największe przeboje lata 2023?

O jej sile może świadczyć również fakt, że przebój ten pobił inne, z pewnością bardziej znane szerokiej publiczności utwory, które nie znalazły się nawet w pierwszej trójce przygotowanego globalnego zestawienia. Na tę, poza rzeczonym liderem, składają także utwory "Where She Goes", który wykonuje Bad Bunny i przebój "Seven (feat. Latto)" Jung Kooka i Latto.

Tuż za podium z przebojem "Cruel Summer" znalazła się Taylor Swift. Dalej na liście letnich przebojów wymieniane są: "La Bebe - Remix" Yng Lvcas, Peso Pluma, "un x100to" Grupo Frontera, Bad Bunny, siódma pozycja należy do hitu "Flowers" Miley Cyrus. Pierwszą dziesiątkę zamykają utwory "Daylight" Davida Kushnera, "Sprinter" Dave’a, Central Cee a także dźwięczny i wciąż cieszący się dużą słuchalnością przebój "As It Was" Harry'ego Stylesa.