Eric Clapton - "Wonderful Tonight"

To piosenka, która od pierwszych nut potrafi wycisnąć łzy wzruszenia, idealnie nadaje się też do romantycznego tańca czy jako tło do kolacji we dwoje. Ballada Erica Claptona, wydana w latach 70., doczekała się wielu coverów - na warsztat wzięli ją m.in. zespół Damage czy Michael Buble.

"Czuję się wspaniale / Bo widzę miłość, rozświetlającą Twoje oczy / I to, co zdumiewa mnie najbardziej, to to / Że nie zdajesz sobie sprawy / Jak bardzo Cię kocham" - trudno o bardziej urocze wyrażenie swojego uczucia.

Elton John - "Your Song"

Któż nie marzył, żeby stać się bohaterem piosenki? Spokojny głos Eltona Johna śpiewającego o "tym zabawnym uczuciu w środku", to kolejna doskonała propozycja na romantyczną playlistę. "Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, że wyraziłem to słowami / Jak wspaniałe jest życie, gdy jesteś na świecie" - wzruszenie samo napływa do oczu.

Elvis Presley - "Can't Help Falling in Love"

Elvis Presley był niekwestionowanym mistrzem wyrażania uczuć. "Can't Help Falling in Love" to jedna z najpiękniejszych ballad z lat 60. "Weź mnie za rękę / Weź też całe moje życie / Bo nic na to nie poradzę, że się w tobie zakochuję" - takie wyznanie poruszy każdego, nawet przeciwników walentynkowych czułości.

Modern Talking - "You're My Heart, You're My Soul"

O tej piosence można powiedzieć, że stała się memem. Kto nie śpiewał kiedykolwiek "jo ma ha, jo ma so", kpiąco przedrzeźniając wokalistę? Niewielu jednak skupiało się nad tekstem największego przeboju grupy Modern Talking. A ten naprawdę potrafi roztopić serce. "Jesteś moim sercem, jesteś moją duszą / Będę ją trzymał jaśniejąc, gdziekolwiek pójdę / Jesteś moim sercem, jesteś moją duszą / Zatrzymam Cię na zawsze, zostanę z Tobą" - czy to nie kochane?

Whitney Houston - "I Will Always Love You"

Kolejny wielki przebój, tym razem ani trochę nie wyśmiewany. Monumentalny utwór wyśpiewany przez Whitney Houston od dekad towarzyszy pokoleniom słuchaczy na całym świecie. Tutaj jednak lepiej nie wsłuchiwać się dokładnie w tekst, który jest, jak śpiewa sama wokalistka, "słodko-gorzki".

Bryan Adams - "(Everything I Do) I Do It for You"

To utwór, dzięki któremu o Bryanie Adamsie usłyszał cały świat. Choć piosenka powstała na potrzeby filmu "Robin Hood: Książę Złodziei", dziś już mało kto o tym pamięta. "Tylko kilka razy czułem coś takiego. Ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że piosenka jest świetna. Nie wiesz, czy stanie się przebojem, ale wiesz, że jest dobra" - mówił wokalista, zdradzając przy okazji, że praca nad piosenką zajęła... 45 minut.

Bryan Adams NBC Getty Images

Ed Sheeran - "Perfect"

Ed Sheeran to kolejny autor, który - mówiąc kolokwialnie - potrafi w romantyczne piosenki. Ballada ukazała się na trzecim studyjnym albumie Sheerana i szybko zdobyła serca fanów. Trudno nawet wybrać najbardziej uroczy fragment tekstu. Wspomnijmy choćby: "Znalazłem kobietę, silniejszą niż ktokolwiek kogo znam / Podziela moje marzenia, mam nadzieję, że pewnego dnia będę dzielił z nią dom".

Chłopcy z Placu Broni - "Kocham cię"

Piosenka "Kocham cię" przez samego Bogdana Łyszkiewicza uznawana była za jedną z jego najważniejszych piosenek. Podkreślał też, że często poruszał temat miłości, bo "inne go nie interesują". "Mów do mnie czule" - przekonuje wokalista i trudno mu się nie poddać, słuchając tej piosenki.

Lady Pank - "Zawsze tam gdzie ty"

Kolejny klasyk polskiej muzyki rockowej. Utwór został wydany w 1990 r., na albumie o tym samym tytule. "Już teraz wiem, że dni są tylko po to / By do Ciebie wracać każdą nocą złotą / Nie znam słów co mają jakiś większy sens" - do tych słów niejeden z nas zatańczył "przytulańca" na dyskotece.

Krzysztof Krawczyk - "Bo jesteś ty"

"Na zewnątrz mgła, tylko ziąb i deszcz / A dla mnie świat w ciepłym świetle świec / Powietrze ma elektryczny smak / Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat" - ten tekst aż zachęca do romantycznego wieczoru w świetle świec. "Ta piosenka mi się przyśniła" - twierdzi autor, Przemysław Myszor.

Krzysztof Krawczyk o inspiracjach Leonardem Cohenem INTERIA.PL