Jubileuszowa trasa z okazji 30-lecia płyty "Gemini" (okrągły jubileusz premiery wypada w połowie września) rozpoczęła się 9 marca w Katowicach. Występy rozpisane są już do końca grudnia, ale jak zapowiada Kasia Kowalska, nie zakończy tej trasy w tym roku. Za nami m.in. świetnie przyjęty koncert na Pol'and'Rock Festivalu , gdzie według ostrożnych szacunków oklaskiwało ją ok. 400 tysięcy osób.

To właśnie głównie na tym albumie oparty jest repertuar tegorocznych występów, ale nie brak też przebojów z całej kariery wokalistki (jak choćby "A to co mam...", "Coś optymistycznego"), która w te wakacje wypuściła całkiem premierową piosenkę "W zakamarkach serc" ( sprawdź! ).



Kasia Kowalska: Sukces "Gemini" ją przerósł

- Tamte czasy wspominam bardzo dobrze. Na pewno ten sukces i to, co się wtedy wydarzyło, przerosło mnie. Nie spodziewałam się tego. Poza tym to była bardzo ciężka praca, nie miałam żadnego doświadczenia, nie wiedziałam, jak się nagrywa w studiu. Czasami to była wręcz rzeźnia - wspominała po latach Kasia Kowalska w rozmowie z Interią.

- Ale mimo trudnych momentów, udało się zarejestrować to, co wtedy we mnie tkwiło. W tej muzyce jest żywioł, bunt i krnąbrność. Mam do "Gemini" olbrzymi sentyment - podkreślała wokalistka.

Pierwsze kroki Kowalska stawiała z takimi zespołami, jak m.in. Evergreen (w składzie był Robert Amirian, wokalista Collage, później Varius Manx, producent i współpracownik m.in. Anny Marii Jopek, Anity Lipnickiej, Haliny Mlynkovej, Fismolla), Human, Fatum, Piersi, Hetman i Talking Pictures. To właśnie Amirian zaśpiewał z nią gościnnie w napisanym przez siebie utworze "Heart of Green", a w kilku innych piosenkach z "Gemini" dodatkowo zagrał na gitarze akustycznej i klasycznej.

Produkcją płyty "Gemini" zajął się Grzegorz Ciechowski, ale współpraca z liderem Republiki wcale nie była idealna.



- Na samym początku bardzo mu się stawiałam, nie znałam słowa kompromis. Grzegorz oczywiście miał dużą wiedzę i doświadczenie, co mi imponowało. Pamiętam, że nie chciałam śpiewać po polsku. Bałam się odsłonić w tekstach. Dopiero on potrafił mnie przekonać do pisania i śpiewania po polsku. Powiedział mi, że nieważne, jakie to będą słowa. Najważniejsze jest to, że są moje. Dzięki niemu się przełamałam - wspominała Kowalska w rozmowie z Interią.

Efektem była płyta, która sprzedała się w nakładzie przekraczającym wynik ponad 400 tys. egzemplarzy. To dało jej status podwójnej platyny. Sukcesem była też trasa u boku Edyty Bartosiewicz, a także występy w Warszawie i Krakowie na których poprzedzała samego Boba Dylana. Ukoronowaniem roku była nagroda Fryderyka w kategorii debiut roku.

Kasia Kowalska i "A to co mam...". Tak przeszła do historii Sopotu

Szybko okazało się, że istotą działalności Kasi Kowalskiej stało się interpretowanie cudzej twórczości (na "Gemini" trafiły trzy covery: "I Never Loved a Man" - znany z wykonania Arethy Franklin, "No Quarter" jej ukochanego Led Zeppelin oraz "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena), jednak nie zawsze przynosiło to najlepsze efekty. Można to sprawdzić na nagranej w połowie 1995 r. płycie "Koncert inaczej".



"Rozpiętość stylistyczna - by nie powiedzieć stylistyczny chaos - była tu bowiem zbyt duża, jako że Kowalska śpiewała i piosenki z 'Gemini', i kolejny utwór Led Zeppelin 'Black Dog', i przebój Breakoutu 'Gdybyś kochał, hej', i przede wszystkim standardy musicalowe (np. 'Somewhere', 'New York State of Mind', 'I Got Plenty O'Nuttin''), a także nową piosenkę 'A to co mam...'" - pisali Leszek Gnoiński i Jan Skaradziński w swojej "Encyklopedii polskiego rocka".

Wspomniany utwór "A to co mam..." (muzyka Robert Amirian, słowa Kasia Kowalska) to przykład, że wokalistka najmocniej czuje się w melancholijnych balladach pokazujących kobiece oblicze. To wówczas na długie lata przylgnęła do niej łatka "najsmutniejszej dziewczyny polskiego rocka".

W 1995 r. na festiwalu w Sopocie, jako jedyna w historii tej imprezy, otrzymała zarówno Grand Prix jak i Nagrodę Publiczności - właśnie za "A to co mam...". Pasmo sukcesów podsumowało odebranie przez Kowalską na koniec tego roku dwóch platynowych płyt - za "Gemini" i "Koncert inaczej".

