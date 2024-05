Muzyk legendarnego zespołu trzy dekady temu wygrał walkę o życie

Bartosz Stoczkowski Artykuł

Dave Gahan to postać, która od lat fascynuje fanów muzyki na całym świecie. Choć najbardziej znany jest jako wokalista legendarnej grupy Depeche Mode, jego muzyczne zainteresowania wykraczają daleko poza ramy new wave, synth popu, rocka alternatywnego i elektroniki. Jego artystyczna droga, pełna wzlotów i upadków, to gotowy materiał na książkę.

Depeche Mode na koncercie w Łodzi /Eris Wójcik /INTERIA.PL