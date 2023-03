Na przełomie lat 70. i 80. wydawało się, że rock progresywny spod znaku długaśnych, wielowątkowych kompozycji w stylu Genesis, Yes czy Emerson, Lake & Palmer na dobre został pogrzebany przez punkową rewolucję (pamiętna koszulka "I Hate Pink Floyd" Johnny'ego Rottena z Sex Pistols) opartą na trzech akordach. Tym większym zaskoczeniem, szczególnie dla krytyków, była fala ochrzczona rockiem neoprogresywnym. Na jej czele dumnie stała formacja Marillion .

Działająca początkowo pod nazwą Silmarillion grupa na dobre okrzepła, kiedy do składu dołączył charyzmatyczny, obdarzony potężną posturą i takim samym wokalem Dereck William Dick, lepiej znany jako Fish . W 1981 roku pochodzący ze Szkocji wokalista zastąpił oryginalnego basistę i śpiewaka Douga Irvine'a. Do Marillion dołączył także grający na basie Diz Minnett, którego rok później zluzował Pete Trewavas. Pod koniec 1981 roku doszło jeszcze do kolejnej zmiany - klawiszowiec Mark Kelly zastąpił Briana Jellimana. Wówczas zespół tworzyli jeszcze gitarzysta Steve Rothery (jedyny muzyk występujący w Marillion do dziś) i perkusista Mick Pointer (wyrzucony z grupy podczas trasy promującej "Script for a Jester's Tear").

Pierwszym efektem współpracy Fisha z Marillion był utwór "The Web", w którym po raz pierwszy pojawia się płaczący Błazen znany z okładki autorstwa Marka Wilkinsona. "The Web" to napisany przez Fisha tekst do utworu "Close", który powstał jeszcze z Irvine'em. "Rezultat w postaci taśmy demo szybko uświadomił wszystkim, że mamy coś magicznego" - wspominał po latach wokalista.

Podczas pierwszego koncertu z Fishem i Minnettem w składzie (14 marca 1982 roku w pubie The Red Lion w Bicester) grupa zaprezentowała m.in. "The Web", "Garden Party" (oba utwory znalazły się na debiutanckiej płycie "Script for a Jester's Tear") i "Grendel" (prawie 20-minutowy, trafił na stronę B singla "Market Square Heroes"). "Snow Angel" później został przerobiony w utwór "Forgotten Sons" zamykający "Script for a Jester's Tear".

Fish, będący na początku pod wpływem Petera Gabriela z Genesis (kolorowy makijaż na twarzy; parateatralne elementy koncertów - dekoracje, rekwizyty i kostiumy wypożyczone ze słynnej wytwórni filmowej Hammer Horror Films), szybko okazał się największym atutem młodej formacji. Bez problemów nawiązywał kontakt ze stale powiększającą się publicznością, wyrastając na rasowego rockowego frontmana. W sieci można zobaczyć np. koncertową wersję tytułowego utworu z "Script for a Jester's Tear", w którym Fish symbolicznie pokazuje swoje serce na dłoni.

Wideo Marillion - Script For A Jester's Tear

To głównie dzięki wokaliście zespół zdobył kontrakt płytowy z wytwórnią EMI (decydentów przekonały przede wszystkim rosnące zainteresowanie grupą, a także demówka z utworami "He Knows You Know", "Garden Party" i "Charting the Single" oraz sesja dla radiowego programu The Friday Rock Show podczas której nagrano wczesne wersje "The Web", "Three Boats Down from The Candy" i poświęconego konfliktowi w Irlandii Północnej "Forgotten Sons").

Materiał na pełnometrażowy debiut w zasadzie był gotowy, w dodatku sprawdzony w boju podczas licznych koncertów. Jeszcze przed premierą albumu ukazał się singel "Market Square Heroes", który na stronie B zawierał utwory "Three Boats Down from the Candy" i "Grendel" (tylko na 12-calowym singlu). Ten ostatni numer przez najwierniejszych fanów grupy uznawany jest za kultowy, choć na żywo nie był grany przez prawie 30 lat (po trasie w 1983 roku jeszcze tylko raz w 1987 r.). Dopiero w 2011 roku Marillion wykonał go dwukrotnie podczas zlotów fanów. Fish dał się również namówić i zaśpiewał "Grendel" m.in. w 2012 r. na konwencji członków swojego fanklubu.

Wideo Marillion Album Anniversary - Script for a Jester's Tear - 14 March - Marillion Weekend 2013

Warto jeszcze dodać jeden akapit o "Market Square Heroes". To właśnie podczas tego utworu w sierpniu 2007 roku na rynku w Aylesbury, tam gdzie powstał zespół, doszło do jednorazowej reaktywacji Marillion z Fishem w składzie. Był to ich pierwszy wspólny występ od 1988 roku.

Fish o debiucie Marillion: Proste i czyste

"Jeden z szefów EMI pod koniec odsłuchu był bliski płaczu i wtedy pomyślałem, że osiągnęliśmy to, co sobie założyliśmy. To, co nagraliśmy wydawało nam się tak proste i jednocześnie tak czyste" - podkreślał Fish w 1997 roku.

Album "Script for a Jester's Tear" w Wielkiej Brytanii dotarł do 7. miejsca i na tej liście przebojów przebywał aż przez 31 tygodni. Choć formacja działa już ponad trzy dekady (w 1988 roku Fisha za mikrofonem zastąpił Steve Hogarth ), żadnemu wydawnictwu grupy - poza "Misplaced Childhood" z 1985 roku z przebojem "Kayleigh" - nie udało się powtórzyć tego komercyjnego sukcesu (platyna).