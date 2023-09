Swoje 55. urodziny obchodzi legenda latynoskiej muzyki Marc Anthony. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej rozmaitym plotkom (często potwierdzanym faktami) dotyczącym jego miłosnych podbojów, a także licznym relacjom, w których na czele jest niewątpliwie małżeństwo z Jennifer Lopez. Gwiazdor cztery razy stawał przed ołtarzem. Często wiązał się również z dużo młodszymi, zapatrzonymi w niego kobietami.



Marc Antony - najgłośniejsze związki

Skupiając się na tych najbardziej medialnych związkach wokalisty, należy zacząć od Miss Universe Dayanary Torres. Mimo tego, że Anthony miał już dwójkę dzieci z nowojorską policjantką Debbie Rosato (muzyk adoptował jedno z nich z poprzedniego związku partkerki), to jednak właśnie z modelką zaczął się stale pokazywać na ściankach. Pobrali się w 2000 r. w Las Vegas. Wielu fanów bacznie śledziło tę relację, ponieważ należała ona do "burzliwych" - przynajmniej według amerykańskich mediów. Marc i Dayanara kilkukrotnie ogłaszali koniec relacji, by później do siebie wrócić. Doczekali się dwóch synów (Cristian i Ryan), lecz ostatecznie rozstali się w 2004 r. Anthony niedługo potem zaskarbił sobie uczucie Jennifer Lopez. Pobrali się... 4 dni po jego rozwodzie.

Znajomość Anthonego z Lopez datuje się jeszcze na lata 90. Długo utrzymywali tę relację na poziomie koleżeńskim, zresztą nie ma co się dziwić - w końcu Marc był cały czas z Dayanarą Torres, a sławna wokalistka także miała w międzyczasie na koncie kilka związków, w tym małżeństwo z Crisem Juddem i dwuletnia relacja z Benem Affleckiem. W tamtym czasie byli niewątpliwie ulubioną parą show-biznesu. Wszyscy zgodnie twierdzili, że są dla siebie stworzeni. Zagrali nawet razem w biograficznym filmie o Hectorze Lavoe pt. "Pieśniarz" w 2006 r.

Rok później zostali rodzicami bliźniąt: Emmy i Maksymiliana. Choć cały czas byli owiani otoczką wspaniałego małżeństwa, w 2011 r. pojawiły się pierwsze duże problemy. Oficjalnie byli małżeństwem przez 10 lat. W 2014 r. rozwiedli się podkreślając, że odbyło się to na przyjaznych warunkach, bez konfliktu z obu stron. "Każdy, kto przyglądał się mojemu życiu, mógł pomyśleć, że wspaniale mi się wiedzie: miałam męża i dwoje pięknych dzieci, moja kariera szybowała w górę. W dodatku uznano mnie za najpiękniejszą kobietę świata. Ale moje życie wcale nie było udane. Mój związek się rozpadał, a ja byłam przerażona" - napisała później Jennifer Lopez w swojej biografii.

Marc Anthony miał tendencje do szybkiego formalizowania związku. Jeszcze w tym samym roku ożenił się z 20 lat młodszą wenezuelską modelką Shannon De Limą. Jak na gwiazdy takiego formatu, ich ślub był dość kameralny. Wydarzenie odbyło się na Dominikanie, gdzie zaproszono sto osób, głównie bliskich przyjaciół i rodzinę. Rozstali się dwa lata później, podobno również w miłych okolicznościach. Zarówno Anthony, jak i De Lima zapewniają, że utrzymują ze sobą kontakt do dziś.

Do czterech razy sztuka?

Po rozstaniu z wenezuelską modelką wokalista często był widziany w towarzystwie pięknych kobiet. Wówczas najgłośniej komentowano relację Marca z 22-letnią modelką Chloe Green, zaledwie dwa lata starszą od jego córki Arianny. Para była widziana m.in. w Disneylandzie w towarzystwie dzieci Anthony'ego z małżeństwa z Jennifer Lopez. Następnie spotykał się m.in. z Madu Nicolą, Marianą Downing i Raffaellą Modugno.

Po dość burzliwym życiowym etapie znalazł spokój w ramionach Nadii Ferreiry. Na początku b.r. Marc Anthony czwarty raz stanął na ślubnym kobiercu właśnie z paragwajską modelką. Ferreira jest o 31 lat młodsza od wokalisty. Tym razem ich przyjęcie było huczne, odbyło się w w Art Museum w Miami. Wśród gości nie zabrakło gwiazd, m.in. Victorii i Davida Beckhamów, Malumy, Salmy Hayek i Luisa Fonsi'ego. To właśnie kilka miesięcy temu Anthony po raz siódmy został ojcem.