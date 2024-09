Początki jego kariery muzycznej (wcześniej ukończył prawo) to współpraca z zespołami wykonującymi jazz tradycyjny (nagradzano go na festiwalu Złota Tarka ), muzykę country, a także Wolną Grupą Bukowina . Wielokrotnie prowadził koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Country Piknik Country w Mrągowie , gdzie także występował jako wykonawca. Na początku lat 80. rozpoczął działalność jako solista, zachęcony sukcesami wykonawców, dla których pisał muzykę i teksty.

Do największych przebojów napisanych dla innych wykonawców należą m.in. "Zawsze tam, gdzie ty" i "Tacy sami" ( posłuchaj! ) grupy Lady Pank , "Śmierć dyskotece", "Taniec pingwina na szkle" i "Droga pani z TV" Lombardu , zaśpiewana przez Annę Jurksztowicz tytułowa piosenka promująca serial "Na dobre i na złe", "Pomidory" Ewy Bem czy "Daleka droga" grupy Mech .