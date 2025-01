Na skutek wybuchu gazu pod koniec grudnia 2024 r. zawaliła się jedna z kamienic w Cieszynie. Był to budynek mieszkalny, ale znajdowały się tam również dwa lokale użytkowe. W jednym z nich istniało studio muzyczne Łukasza Rozmysłowskiego (Lucassi) , który współtworzy duet Coals . To właśnie w tym studiu powstał "Sanatorium" - jedna z najlepiej ocenionych polskich płyt 2024 r.

W katastrofie zniszczeniu uległ zbierany przez lata sprzęt do nagrań oraz instrumenty muzyczne.

- Jesteśmy na takim etapie, że starcza nam na wszystko, mamy dobre życie, robimy to, co lubimy, ludzie cały czas odzywają się do nas z propozycjami współpracy - mówił w rozmowie z Interią Łukasz Rozmysłowski przy okazji premiery "Sanatorium".