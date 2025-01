Katarzyna Nosowska , znana Polakom jako kultowa wokalistka zespołu Hey , pokusiła się o wpis na Instagramie, w którym podsumowała miniony rok. 1 stycznia to dla wielu osób idealny moment na dokonanie bilansu zysków i strat oraz powspominanie kluczowych momentów ostatnich 12 miesięcy. O refleksję pokusiło się wielu artystów, a wśród nich była także Nosowska, dla której miniony czas był okresem pełnym zarówno sukcesów zawodowych, jak i bolesnych przeżyć w życiu codziennym. "2024 już zawsze będzie mi się kojarzył ze szpagatem pomiędzy miłym i przestraszającym" - podsumowała wymownymi słowami 53-letnia piosenkarka.

Miniony rok, pod względem zawodowym, był niezwykle udany dla Katarzyny Nosowskiej. Gwiazda podjęła się współpracy z Błażejem Królem - we wrześniu ukazał się ich wspólny krążek, zatytułowany "Kasia i Błażej" . Płyta została entuzjastycznie przyjęta, zarówno przez fanów, jak i krytyków muzycznych. "Świetnie było na koncertach z Błażejkiem, a nasz album napawa mnie dumą" - napisała artystka.

Zaledwie kilka tygodni temu wokalista Hey zdradziła, że jej matka wróciła do domu po trzech miesiącach pobytu w szpitalu. Przez poważne problemy zdrowotne zmuszona była poddać się hospitalizacji, a Nosowska mocno przeżyła ten czas. "Chwytam się słów piosenki 'Można'i wierzę, że można to przejść. Wypłakać. Poznałam tak wielu ludzi w szpitalach, tych, którzy walczą i tych, którzy nie tracą nadziei i tych, którzy dwoją się i troją by im pomóc. Ludziom dziękuję za ten rok. Życzę Wam z serca tego, czego pragniecie" - napisała piosenkarka na Instagramie.