Już jutro startuje kolejna odsłona Festiwalu Korelacje - jedynego w Polsce wydarzenia, podczas którego zaprezentowane zostaną filmy z autorskimi narracjami mistrzyń i mistrzów słowa. Impreza będzie trwała od czwartku do niedzieli, a seanse odbywać się będą we wrocławskim kinie DCF. Dodatkowo gala otwarcia transmitowana będzie do kina Luna w Warszawie, Centrum Kultury w Lublinie (jako część Lubelskiego Festiwalu Filmowego), kina Spektrum w Gdańsku i do kina Pionier 1907 w Szczecinie.

"Inspiracją dla powstania festiwalu była idea dostępności, a przede wszystkim audiodeskrypcja, czyli werbalny opis tego, co dzieje się na ekranie" - mówi Piotr Krzykwa, pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Korelacje.

W drugiej edycji Festiwalu Korelacje udział wzięli m.in. Łona. Matylda Łukasiewicz czy Maciej Kurowicki

Widzowie będą mieli okazję obejrzeć 11 seansów, w tym 6 premierowych wersji polskich klasyków - m.in. "Klątwa Doliny Węży", "Rejs" czy "Seksmisja" - z literackimi komentarzami rapera Adama "Łony" Zielińskiego, aktorki, wokalistki i ilustratorki Matyldy Damięckiej, wokalisty, autora tekstów i litera zespołu Hurt Maćka Kurowickiego, aktywistki i pisarki Sylwii Chutnik, poetki i prozaiczki Małgorzaty Lebdy oraz reżysera i scenarzysty Bartka Kędzierskiego.

"'Rejs' od dziecka był przeze mnie najczęściej cytowanym filmem. Myślę, że kaseta VHS w pewnym momencie odmówiła dalszej eksploatacji i zażądała odszkodowania za wyzysk. Mam spory sentyment do filmów z udziałem Maklakiewicza, Himilsbacha i metody castingowej opartej na 'prawdziwkach'" - mówi Matylda Damięcka, zachęcając widzów do obejrzenia nowej wersji "Rejsu" z jej komentarzem.

"Świetnie się bawiłem przy pisaniu narracji do tego filmu. To się wydawało początkowo igraszką - ot, niewinnym zadankiem na parę dni, a zamieniło się w wielotygodniowy bój, w którym balansowałem między dodawaniem czegoś od siebie a elementarną integralnością oryginalnego dzieła. W pewnym momencie czułem się jakbym montował ten film, poznałem każdą scenę 'Klątwy' na wylot, mogę 'Klątwę' opowiadać ujęcie po ujęciu, i jest to wiedza, umówmy się, bezcenna" - stwierdza Łona, którego komentarze do kultowego dzieła usłyszmy podczas gali otwarcia.

Na duży ekran powrócą także zeszłoroczne tytuły, takie jak "Chudy i inni" w reżyserii Henryka Kluby i z narracją Artura Andrusa, "Dług" w reżyserii Krzysztofa Krauze z narracją Michała Witkowskiego oraz "To tylko Rock" w reżyserii Pawła Karpińskiego z narracją Doroty Masłowskiej.

Głosy narratorów wplecione zostały pomiędzy oryginalne dialogi i są rodzajem subiektywnego poprowadzenia przez fabułę filmu, a często także interpretowania go. Komentarze te umożliwiają oglądającym odczytanie znanych dzieł w zupełnie nowy sposób - przez pryzmat współczesnej kultury, innych standardów oraz zwyczajów społecznych. Zostały stworzone z dystansem, dawką nostalgii, a także wkładem osobistym każdego z twórców.

Program Festiwalu Korelacje 2025

Pełna rozpiska Festiwalu Korelacje prezentuje się następująco:

"Klątwa Doliny Węży", reż. Marek Piestrak (1987), autorska narracja: Łona | premiera, gala otwarcia

"Seksmisja", reż. Juliusz Machulski (1983), autorska narracja: Maciej Kurowicki | premiera

"Rejs", reż. Marek Piwowski (1970), autorska narracja: Matylda Damięcka | premiera

"Słoneczny zegar", reż. Andrzej Kondratiuk (1997), autorska narracja: Sylwia Chutnik | premiera

"Chyłe pola" (1970), "Rodzina człowiecza" (1966), "Opowieść o drodze" (1958), reż. Władysław Ślesicki, autorska narracja: Małgorzata Lebda | premiera

"Porno", reż. Marek Koterski (1989), autorska narracja: Bartek Kędzierski | premiera

"To tylko Rock", reż. Paweł Karpiński (1983), autorska narracja: Dorota Masłowska

"Dług", reż. Krzysztof Krauze (1999), autorska narracja: Michał Witkowski

"Chudy i inni", reż. Henryk Kluba (1966), autorska narracja: Artur Andrus

Dodatkowo seanse premierowe poprzedzane będą krótkimi animacjami z autorskimi narracjami m.in. Darii ze Śląska, Beaty Kwiatkowskiej, Konrada Imieli czy Tomka Tryzny. Projekty te prezentowane były we wrześniu na ścianach wrocławskiego Nadodrza w ramach projektu "Złanocka". Natomiast po seansach zaplanowano specjalne spotkania i panele z autorami narracji, twórcami kultowych filmów oraz innymi gośćmi imprezy.

Warto zauważyć, że po festiwalu wybrane produkcje trafią do sieci, gdzie jeszcze większa liczba widzów będzie mogła zapoznać się z nowymi wersjami kultowych dzieł. Filmy znajdą się na platformie Adapter.pl - pierwszym w Polsce portalu VOD z filmami dostosowanymi dla widzów z dysfunkcją wzroku i słuchu - a także na platformie 35mm.online. Na początku 2026 r. produkcje trafią także do dystrybucji w Sieci Kin Studyjnych.

