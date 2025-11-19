Już jutro we Wrocławiu rusza Festiwal Korelacje! Gwiazdy muzyki stworzyły autorskie narracje do kultowych filmów
Od 20 do 23 listopada we wrocławskim kinie DCF odbędzie się druga edycja Festiwalu Korelacje. Dla widzów przygotowano aż 11 seansów (w tym 6 premier), podczas których obejrzą nowe wersje polskich klasyków, ze specjalnie przygotowanymi literackimi narracjami gwiazd. Na warsztat wzięto m.in. "Klątwę Doliny Węży", "Rejs" czy "Seksmisję", a komentarze do filmów nagrali Adam "Łona" Zieliński, Matylda Damięcka, Maciej Kurowicki (z zespołu Hurt) i wielu innych.
Już jutro startuje kolejna odsłona Festiwalu Korelacje - jedynego w Polsce wydarzenia, podczas którego zaprezentowane zostaną filmy z autorskimi narracjami mistrzyń i mistrzów słowa. Impreza będzie trwała od czwartku do niedzieli, a seanse odbywać się będą we wrocławskim kinie DCF. Dodatkowo gala otwarcia transmitowana będzie do kina Luna w Warszawie, Centrum Kultury w Lublinie (jako część Lubelskiego Festiwalu Filmowego), kina Spektrum w Gdańsku i do kina Pionier 1907 w Szczecinie.
"Inspiracją dla powstania festiwalu była idea dostępności, a przede wszystkim audiodeskrypcja, czyli werbalny opis tego, co dzieje się na ekranie" - mówi Piotr Krzykwa, pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Korelacje.
W drugiej edycji Festiwalu Korelacje udział wzięli m.in. Łona. Matylda Łukasiewicz czy Maciej Kurowicki
Widzowie będą mieli okazję obejrzeć 11 seansów, w tym 6 premierowych wersji polskich klasyków - m.in. "Klątwa Doliny Węży", "Rejs" czy "Seksmisja" - z literackimi komentarzami rapera Adama "Łony" Zielińskiego, aktorki, wokalistki i ilustratorki Matyldy Damięckiej, wokalisty, autora tekstów i litera zespołu Hurt Maćka Kurowickiego, aktywistki i pisarki Sylwii Chutnik, poetki i prozaiczki Małgorzaty Lebdy oraz reżysera i scenarzysty Bartka Kędzierskiego.
"'Rejs' od dziecka był przeze mnie najczęściej cytowanym filmem. Myślę, że kaseta VHS w pewnym momencie odmówiła dalszej eksploatacji i zażądała odszkodowania za wyzysk. Mam spory sentyment do filmów z udziałem Maklakiewicza, Himilsbacha i metody castingowej opartej na 'prawdziwkach'" - mówi Matylda Damięcka, zachęcając widzów do obejrzenia nowej wersji "Rejsu" z jej komentarzem.
"Świetnie się bawiłem przy pisaniu narracji do tego filmu. To się wydawało początkowo igraszką - ot, niewinnym zadankiem na parę dni, a zamieniło się w wielotygodniowy bój, w którym balansowałem między dodawaniem czegoś od siebie a elementarną integralnością oryginalnego dzieła. W pewnym momencie czułem się jakbym montował ten film, poznałem każdą scenę 'Klątwy' na wylot, mogę 'Klątwę' opowiadać ujęcie po ujęciu, i jest to wiedza, umówmy się, bezcenna" - stwierdza Łona, którego komentarze do kultowego dzieła usłyszmy podczas gali otwarcia.
Na duży ekran powrócą także zeszłoroczne tytuły, takie jak "Chudy i inni" w reżyserii Henryka Kluby i z narracją Artura Andrusa, "Dług" w reżyserii Krzysztofa Krauze z narracją Michała Witkowskiego oraz "To tylko Rock" w reżyserii Pawła Karpińskiego z narracją Doroty Masłowskiej.
Głosy narratorów wplecione zostały pomiędzy oryginalne dialogi i są rodzajem subiektywnego poprowadzenia przez fabułę filmu, a często także interpretowania go. Komentarze te umożliwiają oglądającym odczytanie znanych dzieł w zupełnie nowy sposób - przez pryzmat współczesnej kultury, innych standardów oraz zwyczajów społecznych. Zostały stworzone z dystansem, dawką nostalgii, a także wkładem osobistym każdego z twórców.
Program Festiwalu Korelacje 2025
Pełna rozpiska Festiwalu Korelacje prezentuje się następująco:
- "Klątwa Doliny Węży", reż. Marek Piestrak (1987), autorska narracja: Łona | premiera, gala otwarcia
- "Seksmisja", reż. Juliusz Machulski (1983), autorska narracja: Maciej Kurowicki | premiera
- "Rejs", reż. Marek Piwowski (1970), autorska narracja: Matylda Damięcka | premiera
- "Słoneczny zegar", reż. Andrzej Kondratiuk (1997), autorska narracja: Sylwia Chutnik | premiera
- "Chyłe pola" (1970), "Rodzina człowiecza" (1966), "Opowieść o drodze" (1958), reż. Władysław Ślesicki, autorska narracja: Małgorzata Lebda | premiera
- "Porno", reż. Marek Koterski (1989), autorska narracja: Bartek Kędzierski | premiera
- "To tylko Rock", reż. Paweł Karpiński (1983), autorska narracja: Dorota Masłowska
- "Dług", reż. Krzysztof Krauze (1999), autorska narracja: Michał Witkowski
- "Chudy i inni", reż. Henryk Kluba (1966), autorska narracja: Artur Andrus
Dodatkowo seanse premierowe poprzedzane będą krótkimi animacjami z autorskimi narracjami m.in. Darii ze Śląska, Beaty Kwiatkowskiej, Konrada Imieli czy Tomka Tryzny. Projekty te prezentowane były we wrześniu na ścianach wrocławskiego Nadodrza w ramach projektu "Złanocka". Natomiast po seansach zaplanowano specjalne spotkania i panele z autorami narracji, twórcami kultowych filmów oraz innymi gośćmi imprezy.
Warto zauważyć, że po festiwalu wybrane produkcje trafią do sieci, gdzie jeszcze większa liczba widzów będzie mogła zapoznać się z nowymi wersjami kultowych dzieł. Filmy znajdą się na platformie Adapter.pl - pierwszym w Polsce portalu VOD z filmami dostosowanymi dla widzów z dysfunkcją wzroku i słuchu - a także na platformie 35mm.online. Na początku 2026 r. produkcje trafią także do dystrybucji w Sieci Kin Studyjnych.