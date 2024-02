Grammy 2024: Gwiazdy zadały szyku. Kto pojawił się na czerwonym dywanie?

ZDJĘCIA |

Nagrody Grammy rozdano już po raz 66. Tym razem najwięcej nominowanych było kobiet i to one triumfowały w najważniejszych kategoriach: Nagraniem Roku uznano "Flowers" (Miley Cyrus), Albumem Roku "Midnights" (Taylor Swift"), a Piosenką Roku - "What Was I Made For?" Billie Eillish i Finneasa. Gwiazdy tłumnie stawiły się na ściance przed imprezą - kto pojawił się w Los Angeles?