W 2022 roku pożegnaliśmy wiele wybitnych osób ze świata muzyki. Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli.

4 stycznia 2022 roku odszedł Andrzej Nowak - gitarzysta, kompozytor i producent oraz założyciel TSA. W latach 80. współpracował z Tadeuszem Nalepą i Martyną Jakubowicz, współtworzył legendarną sesję nagraniową "I Ching" (1982/1983) z udziałem m.in. muzyków grup Perfect, TSA, Osjan, Porter Band, Breakout, Krzak i Maanam. Poza TSA Andrzej Nowak stał na czele własnego zespołu Złe Psy, który powołał do życia w 1999 r. Formacja wydała trzy płyty - "Forever" (2002), "Polska (urodziłem się w Polsce)" (2012) i "Duma" (2017). „Andrzej to jeden z najlepszych polskich gitarzystów, biorąc pod uwagę jego dorobek w TSA i z Tadeuszem Nalepą, to niewątpliwie jeden z najlepszych kompozytorów muzyki bluesowo- metalowej i jeden z najlepszych gitarzystów. Miał ogromnego czuja do tego, co robił i jak grał. To wielka strata dla polskiej muzyki, która straciła świetnego gitarzystę, który miał dar do tworzenia bardzo chwytliwych heavy metalowych utworów” – opowiadał w rozmowie z Faktem dziennikarz Leszek Gnoiński.