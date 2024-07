Justin Timberlake wystąpi 26 i 27 lipca w Tauron Arenie Kraków. Artysta przyjeżdża z trasą koncertową "The Forget Tomorrow World Tour" , podczas której prezentuje swój najnowszy repertuar, jak i wielkie przeboje, takie jak "Cry Me a River", "SexyBack", "Mirrors", a także "Can’t Stop The Feeling!" , który ukazał się w filmie animowanym "Trolle" i był nominowany do Oscara.

Setlista obejmuje również, m.in. "LoveStoned", "My Love", "Suit&Tie", "Pusher Love Girl", "What Goes Around... Comes Around", a także "Rock Your Body". Nie da się ukryć, że szykuje się wieczór pełen emocji!