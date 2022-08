MTV VMA 2022: Zobacz co działo się na scenie!

ZDJĘCIA |

Statuetki MTV VMA 2022 rozdane. Podczas gali zobaczyliśmy występy m.in. Red Hot Chili Peppers, Nicki Minaj, Blackpink, Lizzo, Maneskin, Panic! at the Disco oraz Kane'a Browna. Zobacz co działo się na scenie!