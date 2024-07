Gwiazda "Diuny" jako ikona muzyki. Pierwszy zwiastun filmu robi wrażenie

Timothée Chalamet wciela się w rolę Boba Dylana w biograficznym filmie "A Complete Unknown". Młody aktor daje z siebie wszystko, aby jak najlepiej oddać tę ikoniczną postać. Przygotowywał się do roli, biorąc specjalne lekcje gry na gitarze i śpiewu. Wszystko po to, aby jak najwierniej oddać charakterystyczne brzmienie Dylana.



Chalamet nie jest nowicjuszem w śpiewaniu. Wcześniej pokazał swoje umiejętności wokalne w filmie "Wonka". Jednak wcielenie się w rolę dziesięciokrotnego zdobywcy Grammy, jakim jest Bob Dylan, to wyzwanie zupełnie odmiennego kalibru.